El dato que demuestra que Keylor Navas es el mejor portero del Clausura 2026 en México

El impacto de Keylor Navas en la Liga BBVA MX ha superado expectativas desde su llegada al Pedregal. El tres veces campeón de la Champions League ha logrado una solvencia estadística que lo posiciona por encima del resto de sus colegas en este Clausura 2026. Mientras tanto, un ex jugador de Pumas UNAM recordó su momento allí y lloró en televisión.

Existe una métrica avanzada que no deja lugar a dudas: Keylor Navas es el portero con más goles evitados (+4.6) en el torneo, según Statiskicks. En base a todo esto, hay rumores de que la directiva de Pumas UNAM quiere otro refuerzo top al finalizar el Clausura 2026 para apuntalar un plantel que sueña con ganar títulos en la Liga BBVA MX.

Keylor Navas habla sobre su futuro en Pumas|Crédito: Pumas UNAM / X

Keylor Navas evita remates que debían ser goles frente a Pumas UNAM

El dato de los goles evitados del nacido en Costa Rica se basa en la dificultad de los remates que ataja según la ubicación de los mismos, demostrando que Navas detiene disparos que, por probabilidad, deberían terminar en gol. Es decir, salva a Pumas en reiteradas ocasiones.

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Navas ha sido el sostén de un equipo que, si bien ha tenido altibajos defensivos, se mantiene en la pelea gracias a su guardián. Su capacidad para mantener la portería en cero en momentos críticos ha permitido a Pumas rescatar puntos vitales, como el reciente empate ante Chivas o la victoria por la mínima en el Clásico Capitalino.

Los equipos que menos goles recibieron en el Clausura 2026

Hasta la Jornada 13, la lucha por ser la mejor defensiva está sumamente cerrada. Toluca lidera este rubro con apenas 8 goles en contra, seguido por Pachuca con 11 y el Club América con 12. Pumas se encuentra en el siguiente escalón con 14 goles recibidos, una cifra que, sin las intervenciones de Keylor y sus goles evitados, sería considerablemente más alta.

Los números de Keylor Navas en Pumas UNAM

En lo que va del Clausura 2026, Keylor Navas registra estadísticas de élite tras 13 partidos disputados: ha recibido 14 goles y ha logrado colgar el cero en 5 porterías, destacando sus actuaciones ante Rayados de Monterrey y el Club América.

Si se analizan los números generales desde su llegada a Pumas, el tico suma 33 encuentros oficiales, donde ha permitido 43 goles y presume un total de 9 vallas invictas. Sin duda, el ex Real Madrid y PSG sigue siendo un crack alto en territorio mexicano.

