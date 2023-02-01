¿Cuánto cuestan los boletos para asistir al Super Bowl 2023?

El juego más esperado de la NFL está cerca, pues los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles jugarán el Super Bowl LVII que se celebrará el imponente en el State Fram Stadium, actual casa de los Arizona Cardinals.

Ir al gran partido de la NFL y disfrutar de una experiencia única e irrepetible, que este año contará con dos equipos que marcan el paso en la liga, con equipos con Kansas lideraos por el quarterback Patrick Mahomes y a Jalen Hurts con Eagles, además tendrá la presencia en el show del medio tiempo con Rihanna.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl 2023?

En el portal oficial de venta de boletos para el SB LVII, los tickets están disponibles desde los 5 mil dólares aproximadamente (110 mil 635 pesos) y los más caros rondan entre 21 mil 500 dólares, en moneda mexicana más de 400 mil pesos, este valor es por estar en una de las zonas con mejor visión del campo, el centro, lugar dónde la panorámica es espectacular.

¿Cuánto cuesta un viaje a Arizona?

El boleto es importante, pero el hospedaje y el viaje es más, así que si desear ir al Super Bowl LVII podrás encontrar varios vuelos comerciales, los cuales están alrededor de 8 mil a 10 mil pesos, mientras que el hospedaje tiene un precio de 850 a mil dólares, casi 20 mil pesos o más.

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TV Azteca Deportes transmitirá el Super Bowl LVII

TV Azteca Deportes te llevará el Super Bowl LVII, con todo el equipo de Ritual NFL te llevará el partido entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City, en vivo desde el majestuoso State Farm Stadium, en Glendale, Arizona.

El Super Bowl LVII se vivirá en voces de los mejores comentaristas de México para la NFL, encabezados por Enrique Garay, Joaquín Castillo, Inés Sainz, Eduardo Ruiz, Pablo De Rubens, Andrea Sola y Renata Ibarrarán. El domingo 12 de febrero a las 5:00 pm, por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, con la narración del equipo de Ritual.

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