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¿Quién es Andy Reid? Entrenador en jefe de Kansas City Chiefs

Andy Reid, entrenador en jefe de Kansas City Chiefs, llevó al equipo al Super Bowl LVII, luego de derrotar a Cincinnati Bengals en el campeonato de la AFC

Andy Reid, head coach de Kansas City Chiefs
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Andy Reid, entrenador en jefe de Kansas City Chiefs, llevó al equipo al Super Bowl LVII, luego de derrotar a Cincinnati Bengals en el campeonato de la Conferencia Americana (AFC).

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Pero ¿Quién es Andy Reid?, El head coach nacido en la ciudad de Los Ángeles en el año de 1958, es uno de los entrenadores con más triunfos en la NFL.

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Inició su carrera como entrenador y jefe con el que será su rival en el Super Bowl LVII los Philadelphia Eagles en la temporada 1999, en ese mismo año llegó el quarterback Donovan McNabb como primera selección del draft

Este dueto fue muy exitoso ya que en cinco ocasiones estuvieron en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional de los cuales obtuvieron una victoria para llegar al Super Bowl XXXIX donde cayeron ante New England Patriots.

Andy Reid fue coach de los Eagles 14 temporadas siendo la última en el 2012 donde terminó con un récord de 4-12 lo que provocó su salida del equipo.

Con Philadelphia tuvo 130 partidos con victorias y 93 que terminaron con derrota. En playoffs consiguió 9 triunfo y nueve caídas.

Andy Reid llega a dirigir a los Chefs en el 2013

Poco después, Reid es contratado por la escuadra de Kansas City Chiefs con el cual suma 10 temporadas de las cuales la mayoría han sido exitosas, solo en una no ha conseguido llegar a los playoffs.

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Será la tercera vez que Kansas City dispute el partido por el título de la NFL en los recientes cuatro años, vencieron en el Super Bowl LIV (vencieron a San Francisco 49ers) y perdieron el de la edición LVI ante los Tampa Bay Buccaneers, que tenía a Tom Brady como quarterback.

Para llegar al Super Bowl LVII, el equipo de Andy Reid venció a Jacksonville Jaguars en el juego divisional y a los Bengals en la final de la conferencia.

Reid busca ganar su segundo anillo y seguir sumando éxitos en su carrera como head coach.

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