¡Una millonada! Cuánto se llevó Renata Zarazúa tras su victoria en el US Open

La tenista mexicana sorprendió a propios y extraños tras eliminar a Madison Keys en la primera ronda del US Open, una de las historis más fascinantes de la temporada.

Renata Zarazua
Erick De la Rosa
Otros Deportes
Renata Zarazúa hizo historia para el deporte mexicano en el US Open. La tenista venció a Madison Keys en la primera ronda del US Open en una de los episodios más emblemáticos no solo del deporte blanco, sino del año. La número 82 del ranking de la WTA eliminó a la seis de la lista y actual monarca del Australian Open.

Te puede interesar: VIDEO: Mayar Sherif, la tenista que “dobla su mano” para controlar su raqueta; imágenes sensibles

La victoria no solo la puso en el radar de propios y extraños en el tenis, también le rindió frutos en sus cuentas bancarias. Zarazúa se embolsó $154 mil dólares (2 millones 800 mil pesos aproximadamente) por su triunfo ante la estadounidense y de seguir con la buena inercia, su cuenta también podría inflarse y subir puestos en el ranking de la WTA.

Próximo duelo para la mexicana

La segunda ronda pondrá a Zarazúa en contra de la francesa Diane Parry; actual número 102 del mundo, por lo que la nacida en la Ciudad de México en 1997 parte como favorita para llevarse el duelo. De concretar un nuevo triunfo, Renata seguiría haciendo historia en uno de los torneos más importantes del mundo.

  • ¿Cuándo juega? Jueves 28 de agosto - horario por definir

La bolsa que reparte el US Open (individual ambas ramas)

Ganador$5.000.000
Finalista$2.500.000
Semifinales$1.260.000
Cuartos de final$660.000
Cuarta ronda$400.000
Tercera ronda$237.000
Segunda ronda$154.000
Primera ronda$110.000

Cabe destacar que, de momento Zarazúa acumula 254 mil dólares y un triunfo que lo lleve a la tercera ronda la pondría cerca del medio millón de dólares. Cifra que ayudaría en su rendimiento ya que la tenista paga el viaje a sus torneos, su cuerpo técnico y las herramientas que utiliza para desempeñarse dentro y fuera de la cancha.

US Open
Tenis
