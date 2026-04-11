¿Cuánto vale el Tala Rangel? Chivas pide MILLONARIA fortuna por él

La evolución que Raúl, el Tala Rangel ha tenido en los últimos años ha sido tan grande que no solo se volvió titular con Chivas y un elemento vital de la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que además ha comenzado a llamar la atención de Europa.

La apuesta de Chivas por su cantera

Reportes desde el viejo continente establecen que el Tala Rangel ha comenzado a ser vinculado con equipos del otro lado del charco en Ligas como la neerlandesa, danesa, alemana y portuguesa. Bajo esta panorámica, luce interesante conocer cuánto dinero pediría Chivas por su ficha.

¿Cuánto dinero buscaría recibir Chivas por el Tala Rangel?

Equipos como el Copenhague, el Sporting Lisboa y el Feyenoord son solo algunos que han levantado la mano para conocer la actualidad del Tala Rangel, guardameta de 26 años de edad que será el titular de la Selección Mexicana en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ante esta situación, medios como SoyFutbol establecen que el Rebaño Sagrado no estaría dispuesto a escuchar ofertas menores a los 6 millones de dólares por él, lo que al tipo de cambio actual serían poco menos de 120 millones de pesos por un futbolista mexicano que suena en Europa.

Si bien la cifra luce alta, vale decir que en el pasado otros equipos han pagado más dinero por distintos jugadores mexicanos. Eso sí, el deseo de Rangel es ser campeón con Chivas y consolidarse en la Selección Mexicana antes de buscar la experiencia de jugar en Europa.

¿Cuáles son los números del Tala Rangel en Chivas?

El Tala Rangel ascendió al primer equipo de Chivas en enero del 2022 y, después de un periodo en la banca, logró quedarse con la titularidad luego de la salida de Jiménez. En estos años, Raúl acumula poco más de 9,000 minutos con el conjunto de Verde Valle, registrando 101 juegos y 34 vallas invictas.