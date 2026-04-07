¿Quién fue el primer luchador en ganar el Megacampeonato de la AAA? No es mexicano

El inicio del 2026 ha sido una auténtica locura para la AAA, empresa mexicana que fue adquirida por la WWE y que ha tenido funciones por demás espectaculares. En ese sentido, son muchos los fanáticos que se preguntan quién fue el primer luchador en obtener el Megacampeonato de la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

En estos momentos es Dominik Mysterio quien ostenta el Megacampeonato de la AAA, mismo que lo ha mostrado en distintas ediciones de RAW en la WWE. Sin embargo, ¿sabías que el primer luchador en ganar este título se mantiene activo y, de hecho, es uno de los pilares actuales de la empresa?

¿Quién fue el primer luchador que ganó el Megacampeonato de la AAA?

Lo primero que hay que saber es que el Megacampeonato nació hace casi dos décadas, más precisamente en el 2006. Antes de este cinturón, la AAA contaba con varios títulos distribuidos en distintos luchadores, por lo que su antiguo dueño, Antonio Peña, decidió unificarlos en uno llamado Megacampeonato.

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Fue así como el primer Megacampeón de la compañía llegó en la edición 2007 de Verano de Escándalo, la cual se llevó a cabo el 16 de septiembre. Fue aquí en donde Ricky Banderas, también conocido como El Mesías, entró a la historia como el primero en ostentar este cinturón.

Hoy, y a casi 20 años de aquel suceso, el Mesías se mantiene en la AAA y ha sido uno de los elementos más importantes al ser el líder de “El Viejo Ojo”, una facción dentro de la compañía. Su etapa en la “Tres Veces Estelar” ha estado llena de logros, pues hasta hace unos meses era el Campeón Latinoamericano hasta antes de caer ante Dr. Wagner III.

¿Dominik seguirá como Megacampeón de la AAA en 2026?

Si bien “El Sucio Dom” sigue siendo campeón de la AAA, la realidad es que otros luchadores como Penta el Zero Miedo y El Grande Americano han mostrado su deseo por tener este Megacampeonato, por lo que no se descarta que el nacido en San Diego lo pierda en cualquier momento.