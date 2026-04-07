Juega en Chivas, ya estuvo en la Selección y podría dejar el club al final del Clausura 2026

La última fecha FIFA trajo consigo nuevas respuestas para Javier Aguirre y el resto de su cuerpo técnico respecto a los jugadores que podría utilizar para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando un elemento que forma parte de las Chivas y que podría dar el salto a Europa muy pronto.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Fue durante los juegos ante Portugal y Bélgica que Brian Gutiérrez tuvo muchos minutos en el campo tanto en la extrema izquierda como de interior por el mismo lado. Su función con la Selección Mexicana, así como lo hecho en Chivas, ha comenzado a llamar la atención de varios fanáticos…¿en Europa?

¿Por qué Brian Gutiérrez, jugador de Chivas, podría emigrar pronto a Europa?

Brian Gutiérrez fue de los pocos jugadores mexicanos que disputó gran cantidad de los minutos en ambos juegos ante Portugal y Bélgica. Esta situación no solo llamó la atención de los fanáticos en México, sino también de los seguidores que existen fuera del país y del otro lado del charco.

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Todo se vislumbra a través de plataformas como Google Trends, las cuales, según el portal ChivasPasión, tuvieron una importante cantidad de búsquedas relacionadas a Brian Gutiérrez en países como Bélgica e Inglaterra, mismos donde existen jugadores mexicanos en la actualidad como César Huerta y Raúl Jiménez.

Si bien esta situación no confirma que algún equipo haya volteado a ver al jugador de Chivas, también puede ser un índice del gran impacto que este ha tenido con la Selección Mexicana, por lo que, por su edad (22 años), no se descarta que pueda recibir una oferta desde el extranjero a corto y mediano plazo.

¿Brian Gutiérrez pudo jugar para la Selección de los Estados Unidos?

Hace unos meses, cuando Brian Gutiérrez aún no llegaba a Chivas y disputaba minutos en la MLS, llegó a formar parte de algunas convocatorias de Las Barras y las Estrellas; sin embargo, su arribo a la Liga BBVA MX le abrió las puertas a la Selección y, posiblemente, su primera Copa Mundial de la FIFA 2026.