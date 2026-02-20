A 33 años del lleno en el Estadio Azteca en la pelea Julio César Chávez vs Greg Haugen: A ti sí te voy a arrancar la cabeza

Este 20 de febrero se cumplen 33 años de aquella velada histórica para el boxeo mexicano, cuando el gran campeón Julio César Chávez se enfrentó a Greg Haugen en el centro del campo del Estadio Azteca, ante una multitud que se contabilizó en 132 mil aficionados.

Esa velada sucedida en el Azteca, llegó cuando Chávez era un peleador consagrado en el país pero su fama estalló cuando todo México hablaba de ese combate y por la manera como sucedió la previa al duelo del 20 de febrero.

Y es que Chávez representaba la lucha, el coraje del día a día y siempre saliendo vencedor en el ring, por lo que al surgir un antagonista como Greg Haugen, quien cuestionó que el récord del peleador azteca estaba en 84 victorias con 71 nocauts, gracias a que había enfrentado en el ring a puros "taxistas", minizando la calidad de sus rivales o contrincantes a los cuales se les podía ganar fácil.

Esas palabras no solo resonaron en la cabeza de Julio César Chávez, sino también en la afición del público mexicano que conectó con esa rivalidad y más aún cuando Chávez, en el ring tras ganarle a Marty Jakubowski en Las Vegas en seis rounds, tenía la calentura del combate y no dudó en sacar una de sus frases más icónicas.

"Te voy a arrancar la cabeza. A ti no te voy a tener compasión", le dijo Chávez a Haugen lo que calentó los ánimos, la atención hacia el duelo y preparó el camino para esa semana de febrero en la que México estuvo atento al duelo.

Semana llena de euforia en la pelea de Chávez vs Haugen

Camino a la pelea hubo polémica y una riña entre equipos, situación que hizo que los peleadores llegaran con la tensión a un nivel insospechado, aunque el propio Julio César Chávez ha expresado que en su caso, existía una especie de miedo hacia pelear en el Estadio Azteca y poder cumplir con las expectativas de un enfrentamiento de ese caliobre y ante tanta gente.

Julio César Chávez y la maratón para poder llegar de su vestidor al ring

Ya el día de la pelea y sabiendo el grado del acontecimiento, la situación se hizo aún más tensa para Chávez, pues en su turno estelar, salió del vestidor al ring y había tanta gente que su marcha se hizo lenta, siendo abordado por toda la multitud en cancha por lo que se tardó caminando 12 minutos, cuando era un trayecto mucho más corto.

Su preocupación también radicaba en que decidió ir al ring acompañado en ese entoncves de sus pequeños hijos Julio César Chávez Jr y Omar Chávez por lo que sentía temor de avanzar juntos entre tantas personas.

20 Feb 1993: Julio Caeser Chavez dances in the ring before the fight against Greg Haugen. Mandatory Credit: Holly Stein /Allsport|GETTY IMAGES

Julio César Chávez Jr, dosífico sus energías en el ring ante Greg Haugen

Julio César Chávez también ha recordado que pese a que podría haber noqueado a Haugen en el primer asalto, siguió con el combate, pero luego las cosas se le complicaron pues sintió el desgaste de la altura de la Ciudad de México y no fue que terminó el enfrentamiento hasta el quinto episodio al minuto con 20 segundos.

“Merecía ser castigado de esa forma por la cantidad de insultos. Le demostré que no pelea con taxistas, sin embargo, Haugen es valiente y fuerte. Cumplí con lo prometido, me preparé muy bien, lo hice como nunca y el público quedó satisfecho”, dijo Chávez aquella ocasión.

BOX REC, confirmas asistencia a la pelea Chávez vs Haugen

Con el tiempo, sigue habiendo cuestionamientos sobre el número exacto de aficionados que entraron al Estadio Azteca y posiblemente jamás se tenga una certeza pues la cancha estaba saturada y las tribunas también en diferentes zonas y no existían elementos de control y contabilidad de asistentes.

Para el enfrentamiento hubo muchos boletos de cortesía y Chávez al menos regaló 5 mil a personas de bajos recursos y en situaciones de riesgo que también merecían vivir un evento de ese tipo.

Pero Box Rec, página de boxeo especializada en récord de peleadores y combates, sostiene que fieron 132 mil 247 espectadores en el Azteca.