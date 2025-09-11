La razón por la que Gilberto Mora no jugará los próximos partidos con Tijuana

Los Xolos de Tijuana deberán afrontar una baja esencial durante las próximas semanas, se trata de Gilberto Mora, su joya de tan solo 16 años, que fue convocado por Eduardo Arce para representar y terminar su proceso con México en el Mundial Sub-20 de Chile, lo que lo ausentará de la actividad del conjunto fronterizo por hasta un mes dependiendo del rendimiento del combinado tricolor en el certamen internacional.

La Selección Azteca encarará en el denominado “Grupo de la Muerte” que comparte junto con Brasil, España y Marruecos. El cuadro nacional, tendrá su debut el 28 de septiembre frente a la “Verdeamarela”, después seguirá la “Furia Roja” el 1 de octubre; para finalizar la fase de grupos ante el país africano el 4 del mismo mes. Mora, considerado la figura clave del equipo, llega tras destacar tanto en la Liga BBVA MX, como en la Copa Oro con el representativo absoluto, donde ya demostró su calidad, temple y madurez futbolística pese a su temprana edad.

Dolores de cabeza para el estratega de Xolos

Para los dirigidos por Sebastián Abreu, esta ausencia representará un desafío táctico. Ya que el atacante había ganado mucho protagonismo en el esquema inicial del estratega uruguayo con goles y asistencias en las primeras jornadas del Clausura 2025. Su último juego será este fin de semana, cuando Tijuana se mida ante Atlético San Luis por la Jornada 8 de la Liga BBVA MX, para posteriormente incorporarse a la concentración de la Sub-20.

El torneo de categorías inferiores, que se extiende hasta el 19 de octubre, podría mantener a Gilberto fuera de la actividad de clubes durante cuatro jornadas de liga. En el caso de que México avance más allá de la fase de grupos, su regreso podría demorarse aún más con el paso de las semanas.

Una prueba de fuego para el prodigio mexicano, que tendrá la oportunidad de brillar en escenario global mientras su club busca alternativas para suplir su ausencia temporal.

