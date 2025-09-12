Con Obed Vargas a la cabeza: el dato de México que ilusiona a todos para el Mundial Sub 20

México Sub 20 encarará el Mundial de la especialidad a finales de septiembre en Chile, un equipo que ilusiona a todos, pues tiene una gran generación de jugadores que, pese a la corta edad, ya suman experiencia (varios minutos) al competir en Primera División de diferentes ligas, tal es el caso de Obed Vargas, quien opacó a Lionel Messi en una final y le arrebató el título de la Leagues Cup 2025 .

El combinado azteca tendrá un duro reto, pues se ubica en el Grupo A junto con Brasil, España y Marruecos, por lo que iniciará con una ardua preparación en Paraguay para medirse ante Colombia y Arabia Saudita, antes de debutar en la justa el 28 de septiembre frente a la verdeamarela con el equipo que tiene 9 jugadores que ilusionan a toda una nación . El dato que ilusiona es la cantidad de minutos en Primera División de los distintos jugadores.

@obed.vargas Obed Vargas comanda la Selección Mexican Sub 20, ya que es el jugador con más minutos en Primera División

Los jugadores a destacar de México Sub 20

1. Obed Vargas

El jugador del Seattle Sounders es el que tiene más experiencia en el equipo, pues suma más de 11 mil minutos en la MLS, por lo que encabeza a la Selección Mexicana Sub 20. Además, viene de coronarse en la reciente edición de la Leagues Cup, luego de ganarle la final al Inter Miami y a Lionel Messi.

#Sub20 | ¡Se armó la lista! 📋🔥



Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que buscarán la gloria en el Mundial de Chile 2025. 🌎

¡A dejar en alto el nombre de México! 🇲🇽#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/7T1cvaBQWW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 10, 2025

2. Elías Montiel

El mediocampista del Pachuca tiene casi 6 mil minutos jugando en Primera División del futbol mexicano. El futbolista se ubica entre los 10 mejores jugadores Sub 20 del mundo, según CIES Football Obs.

Club Pachuca Tuzos Elías Montiel se ubica como el mejor mexicano Su-20 a nivel mundial en el prestigioso ranking, solo por debajo de Lamine Yamal y Franco Mastantuono

3. Hugo Camberos

El jugador de Chivas suma casi 3 mil minutos en la Liga BBVA MX. El extremo derecho es una de las joyas del Rebaño y en este mercado de verano sonó para irse a Europa; sin embargo, no se concretó su fichaje a Países Bajos, por lo que un buen Mundial lo podría poner nuevamente en la vitrina del viejo continente.

@camberos.58 Hugo Camberos es la joya de Chivas, aunque aspira a llegar a un club de Europa lo más pronto posible

4. Iker Fimbres

El mediocampista de Rayados tiene hasta el momento casi 3 mil minutos en Primera División, un hecho que vale la pena resaltar, pues Monterrey es un club que se refuerza con grandes jugadores, por lo que el mexicano tiene muy pocas oportunidades de brillar en el conjunto regio.

@rayados Iker Fimbres está destacando con Rayados, un club en el que le dan más oportunidades a los extranjeros

5. Gilberto Mora

El jugador de Xolos es un caso especial, pues a sus 16 años suma 2,162 minutos en la Liga BBVA MX. Gil es el único jugador del combinado azteca con una edad menor, aunque su calidad lo ha llevado a grandes escenarios, como ser convocado a la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana mayor.