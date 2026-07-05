¿Cuántos penales falló Vinícius Jr. y por qué no pateó el penal en Brasil - Noruega?

Con cuadro y posible rival confirmado, Brasil y Noruega se enfrentaban en Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el New York New Jersey Stadium (Estados Unidos) y el conjunto sudamericano tuvo la gran posibilidad de abrir el marcador cuando iba un cuarto de hora. Allí todos se imaginaban que Vinícius Jr. iba a patear el penal, pero no fue así.

Resulta que en el partido previo al comienzo de México - Inglaterra, Brasil tuvo posibilidades de abrir el marcador pero Bruno Guimarães no pudo marcar el penalti ya que el portero Örjan Nyland contuvo el remate. En ese marco los fanáticos se preguntaban por qué el futbolista del Real Madrid no lo cobró y, en su lugar, dejó ejecutarlo al del Newcastle.

Vinicius, una de las figuras de Brasil|Conmebol

Todos los penales de Vinícius Jr. en su carrera

De acuerdo a los datos aportados por Transfermarkt, Vinícius Jr. ejecutó 19 penales en toda su carrera, de los cuales convirtió 13 y falló 6. En la selección de Brasil se hizo cargo de 3 ejecuciones, fallando 2 y marcando solo 1. El porcentaje total de conversión de penales de Vini es de 68.42% (mucho más bajo que los especialistas).

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La razón por la cual Vinícius Jr. no pateó el penal en Brasil vs. Noruega

Todos los caminos apuntan a que Carlo Ancelotti no designó a Vinícius Jr. como pateador de penales debido a que no es un especialista en este campo. Al margen de que fue MVP de varios partidos de este Mundial 2026, su especialidad no son los disparos desde los 11 metros.

|MEXSPORT

Los resultados de Brasil y Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Resultados de Brasil en el Grupo C y cruces:

Brasil 3-0 Haití — Jornada 1

Escocia 0-3 Brasil — Jornada 2

Brasil 1-1 Marruecos — Jornada 3

Brasil 2-1 Japón — 16avos de Final

Brasil busca los 16avos de final

Resultados de Noruega en el Grupo I y cruces:

Irak 1-4 Noruega — Jornada 1

Noruega 3-2 Senegal — Jornada 2

Francia 4-1 Noruega — Jornada 3

Noruega 2-1 Costa de Marfil — 16avos de Final

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