Brasil vs Noruega: a quién enfrentará el ganador de esta llave en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan con el desarrollo de compromisos correspondientes a los Octavos de Final entre Brasil y Noruega, juego que se desarrollará en las instalaciones del Estadio Nueva York Nueva Jersey. ¿Contra qué equipo se medirán el ganador de esta llave?

El duelo entre brasileños y noruegos tendrá un seguimiento muy importante debido a las reglamentaciones preestablecidas por la FIFA, las cuales determinaron que el ganador de este enfrentamiento tendrá un obstáculo importante en los Cuartos de Final.

El combinado nacional que se imponga en este cotejo va a estar enfrentando ante el seleccionado ganador del juego entre México e Inglaterra que también se celebrará durante la jornada del domingo 5 de julio.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido por los Cuartos de Final?

Después de este partido, la escuadra que avance tendrá varios días para prepararse para afrontar un nuevo rival en su camino para llegar a la definición de la justa internacional.

El emparejamiento se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio en las instalaciones del Estadio Miami en una de las ciudades de mayor atractivo turístico del país vecino.

¿Cuáles son las probables alineaciones de Brasil y Noruega por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Jr.; Gabriel Martinelli.

Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

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