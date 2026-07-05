Por qué no juega Neymar hoy en el Brasil vs Noruega por el Mundial 2026

La Selección de Brasil contra Noruega apunta a ser uno de los duelos más atractivos de los Octavos de Final por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido cuenta con nombres de gran jerarquía como lo son Erling Haaland, Martin Ødegaard, Endrick o Vinícius Junior. Sin embargo, todo apunta a que el partido no contará con la presencia de una figura de talla mundial como lo es Neymar Jr.

A pesar de la reciente lesión de Lucas Paquetá, el equipo de Carlo Ancelotti no haría uso de los servicios del 10 de Brasil. De acuerdo a reportes desde Brasil, el jugador que tomaría el lugar del jugador del Flamengo sería Gabriel Martinelli. Por lo que aquí te contaremos la razón por la que Neymar no arrancaría el partido.

Lucas Paquetá sufrió una lesión ante Japón en los Dieciseisavos de Final

La razón por la que Neymar no juega ante Noruega

Neymar ingresó a la convocatoria de la Selección de Brasil con dolencias musculares. De acuerdo a reportes desde Brasil, el jugador sufrió una dolencia muscular de grado 2 en la pantorrilla derecha. Por lo que el jugador se ve en la necesidad de sumar poco a poco el ritmo necesario para poder sumar un partido de las exigencias que conlleva una justa mundialista.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil’s Neymar Jr. reacts REUTERS/Marco Bello|Marco Bello/REUTERS

Otra razón importante es que el equipo brasileño ha desplegado un buen futbol en los últimos encuentros. Contando con un Vinícius Júnior que pelea actualmente por la Bota de Oro. Por lo que el ingreso de Neymar se daría por Carlo Ancelotti solo en caso de extrema emergencia.

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El once probable de Brasil ante Noruega por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Brasil repetiría el once titular que Ancelotti implementó ante Japón. Contando con la modificación de Gabriel Martinelli por Lucas Paquetà. Por lo que el cuadro titular quedaría de la siguiente manera:

El posible XI de Brasil ante Noruega: Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Cunha, Martinelli y Vinicius.

Ancelotti repetiría su once titular en el Brasil vs Noruega

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