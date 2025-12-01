¿Cuántos penales ha fallado “Chicharito” en su carrera?

Cruz Azul selló su pase a las semifinales del Apertura 2025 luego de vencer 3-2 a Chivas en la vuelta, pero el momento que será recordado ocurrió al minuto 86. Cuando Javier "Chicharito" Hernández tuvo en sus pies la oportunidad de darle el pase y la vuelta a la eliminatoria por la vía del penal, sin embargo, su disparo desde los once pasos se elevó sin dirección a portería, condenando al Rebaño a despedirse del torneo.

Esta falla no es nada fuera de lo normal, sino el síntoma de una tendencia. De acuerdo con registros, el delantero posee una efectividad del 50% en toda su carrera desde los once pasos, con 16 anotados y 16 desperdiciados. El cobro ante La Máquina marca su tercer error consecutivo, sumándose a dos que erro con el LA Galaxy en 2022.

Chicharito tiene 50% de efectividad

La estadística detalla el origen del problema, en 12 ocasiones el guardameta rival atajó el esférico, dos impactaron en el poste y otros dos, como el de este domingo, se fueron por encima. La ejecución tampoco revela un patrón de seguridad; sus disparos se han distribuido a derecha, izquierda y centro sin que ninguna zona de preferencia que destaque por su confiabilidad.

Hasta ahora, sus fallos no habían tenido un costo tan amargo para sus equipos. Sin embargo, en la instancia más decisiva del torneo, este histórico punto débil le pasó factura a Chivas, perpetuando una sombra que lo persigue desde hace casi toda su carrera.

Este episodio abrió el debate entre los aficionados. Porque cuando un delantero con la trayectoria de Javier Hernández falla en momentos decisivos, no solo se afectan las estadísticas individuales, también se pone en tela de juicio su peso emocional y su capacidad de responder bajo presión.

