Este carísimo jugador saldría de Chivas para el Clausura 2026 y muchos aficionados ya lloran su posible partida

La incertidumbre respecto a un jugador importante volvió a instalarse en el entorno de Chivas. Luego de la eliminación de este domingo ante Cruz Azul, uno de los futbolistas más queridos por un sector de la afición podría haber vivido sus últimos momentos como rojiblanco, pese al interés de Gabriel Milito porque continúe en el club de cara al Clausura 2026.

Se trata de Alan Mozo, lateral derecho que hoy aparece entre los principales candidatos a abandonar al club una vez se abra el mercado. Si bien fue uno de los más ovacionados por los seguidores de Guadalajara en la previa del encuentro con La Máquina, todo indica que tendría los días contados en el equipo y que podría continuar su carrera en otro conjunto de la Liga BBVA MX.

La lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano esta temporada redujo notablemente su participación en el torneo, lo que lo empuja a la salida. A esto se suma que Gabriel Milito, por más que le haya pedido a la directiva su continuidad, no lo tendría contemplado como un titular indiscutido para el próximo año, según reveló el portal Bolavip.

Pumas quiere repatriarlo y Chivas espera una oferta importante

En los últimos meses, versiones desde distintos medios señalaron que Pumas, club donde Mozo se formó y debutó en la Liga BBVA MX, estaría decidido a intentar su regreso. El equipo atraviesa una crisis deportiva profunda tras un Apertura 2025 decepcionante y ve en el lateral de 27 años una oportunidad de mercado.

Chivas, por su parte, podría estar dispuesto a negociar siempre que llegue una oferta acorde al valor de mercado del jugador. Según la plataforma especializada Transfermarkt, Mozo está tasado en unos 3 millones de euros, cifra que ronda los 64 millones de pesos al tipo de cambio actual.