Pocos sabían que este es el jugador más barato de Cruz Azul y su valor es sorprendente
El futbolista con menos precio de mercado tiene 23 años, es pivote y ha jugado 5 partidos esta temporada
Cruz Azul le ganó a Chivas de Guadalajara pero Nicolás Larcamón advirtió a su plantilla . Es que no quiere pasar los sobresaltos que tuvo contra el Rebaño Sagrado. Claro, es que La Máquina Cementera tiene un plantel muy valioso, con jugadores carísimos. En la otra punta, Amaury González es el jugador más barato que tienen los celestes.
El mediocentro de 23 años es el jugador inscrito en la plantilla de Cruz Azul más barato entre los que han jugado en esta temporada en el equipo de Larcamón –DT que elogió a las Chivas –. Hay que destacar que hay otros futbolistas de la lista de buena fe con menor valor que él, pero integran las divisiones juveniles y no han jugado en lo que va del Apertura 2025.
El valor de mercado de Amaury García, el jugador más barato de Cruz Azul
De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Amaury García es de apenas 500 mil euros (poco más de 10 millones de pesos mexicanos). Más allá de eso, el entrenador argentino de 41 años lo ha utilizado en 5 encuentros en este Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
García, mediocentro de 23 años, surgió en Pumas UNAM y arribó a La Máquina en julio de 2024. Desde entonces ha jugado 13 partidos como futbolista profesional en el primer equipo. De esos, apenas en dos ocasiones fue parte de los 11 titulares.
Los 10 jugadores más valiosos de Cruz Azul
- Érik Lira (pivote de 25 años): 8.5 millones de euros
- Mateusz Bogusz (mediocentro ofensivo de 24 años): 7.5 millones de euros
- Kevin Mier (portero de 25 años): 7.5 millones de euros
- José Paradela (mediocentro de 26 años): 7.5 millones de euros
- Jesús Orozco Chiquete (defensa central de 23 años): 6.0 millones de euros
- Willer Ditta (defensa central de 27 años): 5.5 millones de euros
- Carlos Rodríguez (pivote de 28 años): 5.0 millones de euros
- Omar Campos (lateral izquierdo de 23 años): 4.5 millones de euros
- Carlos Rotondi (extremo izquierdo de 28 años): 4.0 millones de euros
- Jeremy Márquez (mediocentro de 25 años): 4.0 millones de euros.