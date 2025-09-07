deportes
¿Cuántos puestos tiene disponibles Javier Aguirre de cara al Mundial 2026?

Javier Aguirre ya tendría claro su listado final, salvo por algunas excepciones. Por ello hay mucha expectativa de lo que sucederá en el último llamado.

cuantos-puestos-tiene-disponibles-javier-aguirre-mundial-2026-pb-notas
Crédito: Instagaram/@miseleccionmx
Redacción Azteca Deportes
Selección Azteca
Javier Aguirre logró estabilizar al seleccionado mexicano y hoy se percibe un grupo más fuerte, unido y conocedor de lo que los puede llevar a mejor puerto de cara a la Copa del Mundo. Entonces, sabiendo que México está clasificado directamente, también hay algunos puntos que faltaría arreglar con este equipo. ¿Quiénes se meterán de último momento a la fiesta mundialista?

¿Javier Aguirre tiene dudas con la Selección Azteca rumbo al Mundial 2026?

Es claro que la base del equipo está totalmente clarificada para el estratega, pero cuáles son los puntos donde todavía hay dudas alrededor del representativo mexicano en el Mundial a jugarse en casa.

¿Quién será el portero de Javier Aguirre?

Aunque todo indica que Luis Malagón es el favorito, tuvo un bajón de nivel que todos notaron en las últimas semanas. Sin embargo, no se ve alguien que pudiera quitarle el puesto. Mientras que el tercer arquero sigue siendo un enigma, pues Guillermo Ochoa no tiene equipo en estos momentos.

¿Quién será el lateral derecho de Javier Aguirre?

Las posiciones donde menos claridad se concretó en los últimos años es en las laterales. Aunque en el sector izquierdo gente como Jesús Gallardo se afianzó en la titularidad (y justo Mateo Chávez está irrumpiendo), en la parte derecha nadie se gana el puesto de manera contundente. Aunque el presente dictamina que Rodrigo Huescas será el elegido, Julián Araújo y Jorge Sánchez no bajan los brazos.

¿Quién suplirá a Luis Chávez en el medio campo de Javier Aguirre?

Luis Chávez ya no es indiscutible en las titularidades y su lesión abrirá una pelea feroz en una posición donde se pide a gritos a Marcel Ruiz, Elías Montiel y Gilberto Mora. Obviamente, faltan perfiles más consagrados, pero la afición está encantada (y parece que Javier también) con el futbol y personalidad de estos jóvenes.

¿Hay más dudas alrededor del equipo de Javier Aguirre?

La realidad es que, salvo lesiones, temas como la central (César Montes y Johan Vásquez) o la delantera (Santiago Giménez y Raúl Jiménez) están resueltas. Allí se debe observar quiénes serán la tercera y cuarta opción.

Notas - Selecciones
Notable y Sobresaliente de la Selección Azteca
Javier Aguirre
