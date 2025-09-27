Estos son los puntos que Pumas y Chivas necesitan para pasar a la Liguilla directa del Apertura 2025

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los juegos más vibrantes de la temporada. El Clásico Capitalino entre América y Pumas finalmente ha llegado, motivo por el cual en los siguientes párrafos conocerás cuántos puntos necesitan los del Pedregal para acceder a la Liguilla de forma directa.

Lo primero que tienes que saber es que, si bien las posibilidades de Liguilla directa se mantienen, la realidad es que Pumas en estos momentos aspira más a la reclasificación; es decir, los lugares que van del puesto 7 al 10 de la tabla general. Ante ello, el triunfo ante América es vital para sus aspiraciones.

La situación con Chivas, sin embargo, no es para nada mejor. De hecho, el presente del Rebaño es aún más complicado, por lo que aquí conocerás que necesita para superar esta ronda.

¿Cuántos puntos necesita Pumas para acceder a la Liguilla directa?

Si se toman en cuenta los últimos tres torneos cortos de la Liga BBVA MX, podremos notar que el promedio del sexto lugar, último en alcanzar Liguilla directa en el futbol mexicano, es de 30 y 31 puntos, una cantidad elevada en relación a lo que se mostraba en el pasado en el balompié nacional

Ahora mismo, y después de diez duelos disputados, Pumas se ubica en el noveno lugar de la clasificación general con 13 unidades, por lo que le restarían un total de 17 o 18 puntos para pensar considerablemente en la oportunidad de acceder a la fiesta del futbol mexicano por la vía directa del Apertura 2025.

Con siete juegos por disputarse, quedan por ganar un total de 21 puntos para unos Pumas que, de obtenerlos todos, no solo accedería a la Liguilla directa, sino que pelearía por los primeros puestos. Sin embargo, esta cantidad luce por demás imposible considerando que, en los primeros diez compromisos, los del Pedregal solamente ganaron tres.

¿Cuántos puntos necesita Chivas para llegar a la Liguilla directa del Apertura 2025?

El tema con el Rebaño Sagrado es que cuenta con un punto menos que los Pumas; sin embargo, y a diferencia de los del Pedregal, todo haría indicar que el proceso más complicado de la temporada ya fue superado, por lo que, en teoría, tendrían más probabilidades de acceder en función a los equipos a los que enfrentará.

¿Cuáles son los próximos rivales de Pumas en el Apertura 2025?

Además de medirse a las Águilas del América este sábado a las 21:10 horas en la cancha del Ciudad de los Deportes, Pumas también se verá obligado a enfrentar a otras instituciones tales como Chivas, Rayados de Monterrey, Atlético de San Luis, León, Xolos de Tijuana y Cruz Azul, su último partido de la campaña regular.

¿Pumas tiene bajas para enfrentar al América?

Además de José Caicedo, quien no estará en este compromiso por expulsión, Efraín Juárez confirmó que esperará hasta el último minuto para ver si Guillermo Martínez se recupera de su lesión. De no ser así, probablemente el eje de ataque para este compromiso sea José Juan Macías.