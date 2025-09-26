deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Rumbo al Mundial 2026: FIFA estrenará la tarjeta verde; ¿qué significa y para qué sirve?

El Mundial 2026 podría tener un cambio importante si es que sí se implementa la tarjeta verde. Por ende, aquí conocerás cuál es su significado, según la FIFA.

Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
La Copa del Mundo Sub-20, la cual se llevará a cabo a partir este sábado 27 de septiembre, tendrá un cambio significativo con la implementación de la tarjeta verde, un experimento realizado por la FIFA que, si sale como se tiene esperado, no se descarta que pueda aparecer en el Mundial 2026.

“Mi ilusión es estar en el Mundial 2026": Luis Ángel Malagón

Es así como el siguiente evento Sub-20 será el parámetro perfecto para conocer si esta tarjeta verde funciona -o no- en el terreno de juego dado que sus características son similares a la regla que se utiliza en la NFL. Ante ello, es preciso que sepas qué significa y qué probabilidades tiene de aparecer en el próximo Mundial 2026.

¿Qué significa la tarjeta verde, nuevo experimento de la FIFA?

Más allá de sanciones, la tarjeta verde servirá para que los directores técnicos puedan desafiar decisiones arbitrales y, con ello, solicitar una revisión de video de jugadas polémicas en el campo. Vale decir que, por partido, cada entrenador tendrá la posibilidad de disfrutar de dos revisiones.

Te puede interesar: Cruz Azul podría perder 3 puntos al final del torneo si no cumple con esta regla

Te puede interesar: ¿Quién es el histórico del United que estuvo a punto de morir por culpa del alcohol?

Se trata, entonces, de un sistema de revisión que podría “competir” directamente con el VAR, pero que tiene la ventaja de que podría ser utilizado en cualquier momento por ambos técnicos. Su forma de uso es sencilla: cada entrenador deberá mostrar la tarjeta verde en situaciones que, según su percepción, puedan lucir polémicas.

¿La tarjeta verde estará en el Mundial 2026 de la FIFA?

Tal y como se comenta, la Copa del Mundo Sub-20 servirá de experimento para ver si el uso de la tarjeta verde no entorpece la velocidad del juego como, en su momento, ocurrió en los primeros meses del VAR. Si el experimento resulta un éxito, no se descarta que la FIFA comience a utilizarlo en otro tipo de eventos, como el siguiente Mundial 2026.

¿En qué jugadas se puede utilizar la tarjeta verde?

Si bien la tarjeta verde se tiene pensada principalmente para la revisión de goles con antecedentes de fuera de lugar o faltas, también se puede utilizar en la revisión de posibles penales y tarjetas rojas directas , mismas que también son revisadas por el VAR desde hace varios años.

