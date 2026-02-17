¡No es el Chícharo! Conoce al verdadero íDOLO de la Hormiga González, jugador de Chivas

Este fin de semana se llevó a cabo el auténtico Clásico Nacional entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América, mismo que terminó en favor del Rebaño Sagrado por 1-0 gracias a la anotación de Armando, la Hormiga González, quien mantiene un excelente nivel desde el torneo pasado.

La Hormiga González fue el encargado de colocar el único tanto del marcador en la cancha del Akron, por lo que, al momento de festejar, lo hizo como uno de sus más grandes ídolos, cerrando con ello los rumores que indicaban que su ídolo era Javier, el Chicharito Hernández. ¿De quién se trata?

¿Quién es el verdadero ídolo de la Hormiga González en Chivas?

La Hormiga González no solo celebró frente a la tribuna, sino que lo hizo mediante un guiño genuinamente intencional hacia Erick, el Cubo Torres, quien al anotar festejaba como robot. Ante ello, ahora se conoce que el máximo ídolo en Chivas para Armando es precisamente este mexicano.

De hecho, en más de una ocasión la propia Hormiga González ha confirmado que el estilo de juego del Cubo Torres le gustaba mucho al grado de pedirle a su papá la playera de Erick. Curiosamente, la admiración también llega de ese lado gracias a las declaraciones del propio Cubo.

Y es que, de acuerdo con sus palabras, Armando cuenta con algunas características que lo recuerdan en su etapa en Chivas, entre ellas su experiencia y la madurez que tiene pese a ser canterano del Rebaño. Finalmente, dijo que está muy bien arropado por los demás futbolistas rojiblancos, por lo que espera que pueda ser un ídolo del club.

¿En qué lugar va Chivas tras la victoria ante el América?

Luego del triunfo que sumó en el Clásico Nacional ante el conjunto azulcrema, las Chivas registraron su sexta victoria en seis encuentros disputados hasta ahora, por lo que se mantienen en la cima de la tabla general con 18 unidades, así como 11 goles a favor y cuatro en contra.