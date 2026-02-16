Esta es la razón por la que Nico Ibáñez prefirió Cruz Azul sobre América

Nico Ibáñez finalmente hizo su debut como nuevo futbolista de Cruz Azul luego de llegar a La Noria prácticamente de último minuto en este periodo de fichajes, mismo en el que el argentino también fue buscado por el Club América luego de ya no entrar en planes de los Tigres de la UANL.

cruz azul

Si bien es una realidad que Nico Ibáñez nunca pudo trascender en Tigres como lo hizo en otros equipos de la Liga BBVA MX, también es un hecho que el sudamericano tenía mucho mercado en el futbol mexicano. Cruz Azul fue quien se quedó con su ficha, aunque América también estuvo interesado en él.

¿Por qué Nico Ibáñez prefirió Cruz Azul sobre América?

Fue desde finales del torneo pasado que se supo que Tigres no contaría con Nico Ibáñez, por lo que desde ese momento distintos equipos se interesaron en ficharlo para esta temporada. Se sabe, además, que los universitarios incluso ofrecieron al argentino al Club América, quien a la postre dejó ir a Rodrigo Aguirre con los de la Sultana.

Te puede interesar: Así fue el test de pretemporada de Checo Pérez en F1

Te puede interesar: Vomitó en Cruz Azul, pero se volvió leyenda en Tigres

No obstante, una de las razones por las cuales Nico Ibáñez no llegó a Copa fue por su elevado sueldo, mismo que no cumplía con las exigencias del Club América y que, por tal motivo, frenó su arribo a pesar de que este prácticamente ya no contaba para el cuadro universitario.

Esta situación fue aprovechada por Cruz Azul, quien luego de la baja de Ángel Sepúlveda y la no llegada de Borja únicamente contaba con dos centros delanteros, motivo por el cual presionaron para llevarse al sudamericano prácticamente en los últimos minutos del mercado de fichajes.

¿Cuántos goles tiene Nico Ibáñez en su etapa en la Liga BBVA MX?

A lo largo de su etapa en el futbol mexicano, Nico Ibáñez ha tenido la oportunidad de formar parte de equipos como Atlético de San Luis, Pachuca y, más recientemente, los Tigres. Desde su llegada a la Liga BBVA MX en enero del 2018 hasta ahora, el sudamericano registra 123 anotaciones en 319 partidos disputados.