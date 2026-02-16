Así le fue a Isaac del Toro en su primera carrera de la temporada 2026

El 2026 no pudo haber iniciado de mejor forma para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien después de un 2025 lleno de magia y locura espera colocarse, de una vez por todas, como uno de los mejores deportistas de su rama de la mano de su equipo, UAE Team Emirates.

Tour de France 2025 | Isacc del Toro no participara

Isaac del Toro es considerado una de las grandes joyas que el ciclismo profesional tiene en la actualidad no solo por tener apenas 21 años de edad, sino por los registros que logró en la temporada pasada en distintas carreras. Ahora bien, ¿cómo le fue al mexicano en su primera participación en 2026?

Así le fue a Isaac del Toro en su primera participación en 2026

Isaac del Toro está de vuelta. Después de varias semanas de espera, el mexicano se quedó con el liderato absoluto de su equipo, UAE Team Emirates, en el arranque de la temporada 2026. Esta distinción lo coloca, al menos ahora, como el elemento a seguir para esta temporada.

Con ello, UAE Team Emirates tiene en Isaac del Toro a una de sus cartas principales en el UAE Tour, carrera del World Tour que se realiza en el Oriente Medio y que comenzará hoy lunes 16 de febrero, lo cual marca la primera gran prueba para el mexicano del norte del país.

Cabe decir que el crecimiento que del Toro ha tenido en los últimos meses ha superado los límites de lo normal, pues pasó de estar fuera de los mejores 50 ciclistas en el ranking a estar entre los mejores 3 al cierre del año, lo cual habla de la evolución que ha tenido de la mano de su equipo.

¿Cómo será el recorrido de Isaac del Toro en esta carrera?

Se espera que el recorrido esté compuesto de siete etapas, destacando la contrarreloj individual de 12.2 kilómetros, misma que pondrá a prueba la resistencia y la potencia de cada uno de los pilotos, destacando a un Isaac del Toro que buscará ser el mejor del mundo en este año.