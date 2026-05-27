¡Cuentas pendientes! Así es la rivalidad del “Turco” Mohamed con Tigres en finales

De cara a la final de la Concacaf Champions Cup que se jugará este sábado, existe una rivalidad muy particular entre Antonio Mohamed y los Tigres cada vez que se encuentran en instancias definitivas.

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Para ambas partes existen cuentas pendientes en este partido que se llevará a cabo en el Nemesio Díez, debido a que el “Turco” tiene una motivación especial de enfrentarse a los de la “U” de Nuevo León por su pasado como estratega de los Rayados de Monterrey.

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La histórica rivalidad de Mohamed con Tigres

El pique comenzó cuando el entrenador argentino dirigía al América y se enfrentó al equipo de la UANL en la final del Apertura 2014, en la que se impusieron por global de 3-1. Además Mohamed aprovechó para dedicarle el triunfo a la afición de la “Pandilla”.

Sin embargo, la revancha llegaría para el club universitario con el inolvidable campeonato en la final regia que se disputó en el Apertura 2017, donde los Tigres se coronaron como visitantes en el Estadio BBVA frente a los Rayados comandados por Mohamed.

Pasaron más de ocho años para que se volvieran a ver las caras en una final, pero en este caso fue cuando el “Turco” llevó a los Diablos Rojos del Toluca hasta el duelo definitivo contra los Tigres en el pasado Apertura 2025.

Los pupilos del argentino levantaron el título después de una agónica tanda de penaltis en la cancha de la “Bombonera” y nuevamente el estratega le dedicó el triunfo a los seguidores del Monterrey.

El nuevo episodio

Esta será la cuarta vez que el técnico se enfrente a los “Felinos” en una instancia por el campeonato, pero en esta ocasión será a partido único por el sistema de competencia de la “Concachampions”.

El ganador de la Final será coronado campeón regional de clubes y asegurará su clasificación para la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2029.

Además de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. El cupo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA representa uno de los cuatro lugares asignados a Concacaf, con Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones Concacaf 2025, ocupando ya una de esas plazas.

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