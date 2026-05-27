El jugador de Cruz Azul que Atlante quiso fichar… y recibió un ROTUNDO NO

La conquista de la décima estrella no frenó los movimientos dentro de Cruz Azul. Mientras el club empieza a planear el Apertura 2026, una de las primeras decisiones importantes de la directiva ya salió a la luz: La Máquina rechazó una oferta del Atlante por Andrés Gudiño.

El arquero mexicano se convirtió en uno de los futbolistas más atractivos del mercado después de responder con personalidad durante la ausencia de Kevin Mier. Sus actuaciones llamaron la atención de varios equipos de la Liga MX, pero fueron los Potros de Hierro quienes dieron el primer paso formal. Sin embargo, la respuesta desde La Noria fue contundente.

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Cruz Azul no quedó convencido con la propuesta

Según fuentes, Atlante presentó una propuesta buscando quedarse con el guardameta cementero, aunque las cifras estuvieron lejos de convencer a la directiva celeste.

La operación no avanzó porque Cruz Azul considera que el valor de Gudiño aumentó considerablemente tras el último torneo, sobre todo después de haber respondido en momentos de máxima presión.

En el club entienden que el arquero todavía puede dejar una ganancia importante o incluso seguir siendo útil dentro de la estructura deportiva para la siguiente temporada.

Por eso, la oferta azulgrana fue rechazada prácticamente desde el inicio.

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El futuro de Gudiño sigue abierto

Aunque el interés del Atlante quedó frenado, eso no significa que Andrés Gudiño vaya a quedarse sí o sí en Cruz Azul para el Apertura 2026.

Dentro del club existe la intención de abrirle espacio a Emmanuel Ochoa, arquero que aparece como una de las apuestas importantes a futuro. Esa situación mantiene abierta la posibilidad de una salida para Gudiño si aparece una propuesta que realmente convenza a la directiva.

Incluso, durante las últimas semanas también surgieron rumores alrededor de Tigres, aunque hasta ahora no existe una negociación real entre clubes.

Lo cierto es que el mercado apenas comienza y el nombre del portero seguirá generando ruido después del nivel que mostró durante el semestre.