Curazao en la Copa Mundial de la FIFA: Superficie, población, jugadores destacados y primer juego profesional

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento sin precedentes gracias a la cantidad de curiosidades que tendrá tanto dentro como fuera del campo. Una de ellas tiene que ver directamente con la Selección de Curazao, una de las clasificadas a este magno evento.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La Selección de Curazao hará historia al formar parte de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 dado que superará a Islandia como la nación más pequeña en la historia de este evento gracias a su superficie de solo 444 kilómetros cuadrados. Sin embargo, ¿sabías que tiene más curiosidades al respecto?

¿Qué curiosidades tiene Curazao rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Su vínculo con los Países Bajos : El ADN de Curazao tiene un arraigo realmente poderoso con el de Los Países Bajos no solo por la cultura, sino también porque gran parte de sus jugadores fueron formados o, bien, nacidos en dicho país.

: El ADN de tiene un arraigo realmente poderoso con el de Los Países Bajos no solo por la cultura, sino también porque gran parte de sus jugadores fueron formados o, bien, nacidos en dicho país. Jugadores destacados: A lo largo de la historia, estrellas como Guus Hiddink y Patrick Kluivert estuvieron vinculados a este equipo de la misma forma que ocurre actualmente con Jurgen Locadia y Eloy Rom.

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País potente en la FIFA: La Selección de Curazao forma parte de las mejores 85 selecciones dentro del ranking de la FIFA, lo cual habla del impacto y la evolución que el país ha tenido en este deporte en los últimos años.

La forma parte de las mejores 85 selecciones dentro del ranking de la FIFA, lo cual habla del impacto y la evolución que el país ha tenido en este deporte en los últimos años. Una capital superpoblada: El 98 por ciento de los habitantes que radican en Curazao lo hacen en su capital, Willemstad. Además, se sabe que su idioma oficial es el papiamento; es decir, uno con influencias portuguesas, neerlandesas, africanas y españolas.

¿En qué Grupo está Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Futbol de Curazao forma parte del Grupo E correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que comparte con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Así se distribuyen sus juegos: