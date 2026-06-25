Curazao vs Costa de Marfil: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY jueves 25 de junio, juego del Grupo E del Mundial 2026; marcador en línea y por internet

Curazao vs Costa de Marfil Curazao vs Costa de Marfil

Curazao y Costa de Marfil se enfrentan este jueves 25 de junio en un duelo crucial por la Jornada 3 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con ambos equipos todavía soñando con un boleto a los dieciseisavos de final.

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El conjunto caribeño ha sido una de las sorpresas del torneo. Tras sufrir una dura goleada ante Alemania en su debut, Curazao logró cerrar filas y reaccionar con carácter, rescatando un histórico empate sin goles frente a Ecuador, sumando así el primer punto mundialista de toda su historia. Gran parte del mérito fue del arquero Eloy Room, figura absoluta bajo los tres palos.

Del otro lado, Costa de Marfil llega con mayor presión. Los africanos vencieron a Ecuador en su debut, pero cayeron dramáticamente ante Alemania en tiempo agregado. Ahora, necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Se espera un partido intenso, con mucho en juego desde el silbatazo inicial.

Sigue aquí la cobertura EN VIVO del resultado del partido.