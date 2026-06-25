Es la cuarta vez que México lidera su grupo en un Mundial en la historia... y en TODAS ha estado Javier Aguirre

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ le sonríe a México, que le ganó 3-0 a Chequia y logró algo increíble. Pues avanzó como líder de su grupo por cuarta vez en su historia. Lo que pocos saben es que Javier Aguirre estuvo en las cuatro ocasiones que esto ocurrió.

Las cuatro veces en la historia que México ha terminado como líder de grupo en un Mundial, el Vasco ha estado en el banquillo o en la cancha. En 1986 como jugador, en 1994 como asistente y en 2002 y 2026 como técnico. “Su nombre es sinónimo de historia pura en la Selección Mexicana”, expresó el Doctor García, comentarista de TV Azteca.

Los 4 Mundiales con Javier Aguirre logrando algo increíble en la Selección Mexicana

1986

Aguirre tenía 27 años.

Mediocampista del Atlante.

México lidera su grupo.

Llega hasta cuartos de final.

Ante Alemania, lo expulsan.

México cae en penales.

TE PUEDE INTERESAR:



1994

Aguirre ya no juega.

Es auxiliar de Miguel Mejía Barón.

México lidera su grupo, otra vez.

Llega a octavos.

Cae en penales ante Bulgaria, 3-1.

2002

Javier Aguirre es entrenador.

México lidera su grupo por tercera vez.

Llega a octavos.

Estados Unidos lo elimina.

Javier Aguirre comandó a México a un liderato e invicto en Corea-Japón 2002|Selección Nacional de México

2026

El “Vasco” Aguirre es entrenador.

México gana sus primeros tres partidos sin recibir un solo gol.

Primera vez en la historia.

Y con eso, Aguirre ya es el entrenador con más victorias mundialistas en la historia de México.

El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México 3-0 Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

