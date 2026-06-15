La curiosa razón por la que Lamine Yamal no lleva la camiseta N°10 cuando juega con España en el Mundial 2026

La lista oficial de dorsales de España para el Mundial 2026 dejó una de las decisiones más comentadas en la previa del torneo: Lamine Yamal no usará el número 10 con la selección, a pesar de llevarlo en el FC Barcelona. La confirmación de la Real Federación Española de Fútbol estableció que el joven extremo seguirá con el 19, el mismo que ha portado desde su irrupción con la absoluta y durante la Eurocopa 2024.

Por qué Lamine Yamal conserva el dorsal 19 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Federación española definió los números de los 26 convocados antes del inicio del Mundial y mantuvo una lógica de continuidad en el vestuario. Según la información publicada por La Vanguardia, la mayoría de los jugadores conservó los dorsales que ya utilizaba en competiciones anteriores con la selección, lo que evitó cambios simbólicos en plena preparación del torneo.

En ese esquema, Lamine Yamal quedó asignado al 19, un número que ya había utilizado en la Eurocopa 2024, torneo en el que España se coronó campeona. La decisión se enmarca en una estructura interna donde los dorsales se mantienen estables para reforzar automatismos y referencias dentro del grupo dirigido por Luis de la Fuente.

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El 19 se ha convertido en un número constante en la carrera internacional del delantero. Según AS, ese dorsal lo acompañó desde sus primeras convocatorias y quedó asociado a su crecimiento en la selección absoluta, especialmente tras su participación en la Eurocopa 2024, donde España logró el título continental.

Quién quedó con el número 10 de España en el Mundial 2026

El dorsal 10 fue asignado a Dani Olmo, quien ya lo había utilizado en la Eurocopa 2024 con la selección española. De acuerdo con Mundo Deportivo, el mediocampista explicó que no existió ninguna disputa por el número y que se trata de una camiseta con la que se siente cómodo por su uso previo en el equipo nacional.

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La Federación confirmó que el reparto de dorsales no respondió a una jerarquía reciente de clubes, sino a la estructura interna de la selección. En ese contexto, Olmo mantuvo el 10 y Yamal permaneció con el 19 sin cambios respecto a su etapa anterior en La Roja.

La asignación de dorsales se realiza dentro de criterios internos ligados a la estructura del grupo y al orden de internacionalidades, lo que influye en la elección de cada jugador dentro de la convocatoria.

En ese sistema, jugadores con mayor recorrido o peso en el equipo consolidan sus números habituales, mientras que los más jóvenes mantienen los que ya han utilizado en torneos recientes.