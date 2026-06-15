Lamine Yamal se llama así por una razón que nadie se imaginaba y es un poco triste

Lamine Yamal es tendencia en el planeta porque no fue titular en el partido de España contra Cabo Verde en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ante esto, comenzaron a circular las historias más increíbles sobre su vida. Uno de ellos es nada menos que la razón de su nombre, el por qué se llama así. Es un poco triste.

Mientras España es favorito ante Cabo Verde, hay millones de aficionados que identifican a Lamine Yamal así pero la razón por la que se llama así está relacionada con un momento muy difícil que vivió su familia antes de que él naciera. El joven talento del Barcelona recibió un nombre que no fue elegido por moda, tradición familiar o estética.

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El curioso motivo por el que Lamine Yamal se llama así

El nombre de Lamine Yamal proviene de una forma de agradecimiento hacia dos personas que ayudaron a sus padres cuando atravesaban una situación complicada. Cuando nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, la familia del futbolista enfrentaba una dura etapa.

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Según reveló el programa Espejo Público, poco antes de su nacimiento sus padres recibieron apoyo de dos personas. Uno de ellos se llamaba Lamine y el otro Yamal. Como muestra de agradecimiento por la ayuda recibida, los padres del ahora futbolista decidieron unir ambos nombres y dárselos a su hijo.

¿Por qué no fue titular Lamine Yamal en España - Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El cuerpo técnico decidió cuidar a Lamine Yamal como plan de precaución médica. Buscan evitar una recaída de la rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el 22 de abril. El jugador ya completó su recuperación y entrena al parejo del grupo.

Al margen de esto, el seleccionador Luis de la Fuente prefirió dejarlo en el banquillo para que sume solo algunos minutos si es necesario. Algo similar sucedió con Nico Williams, que tampoco está desde el comienzo. El puesto de Lamine Yamal fue ocupado por Ferrán Torres.

