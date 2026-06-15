Lamine Yamal dice que NUNCA se hará tatuajes y el motivo les envió una pedrada a otros: “Quiero ser diferente”

Así como muchos se preguntan por qué Lamine Yamal no fue titular en el partido de España contra Cabo Verde en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hay otros datos de su vida extrafutbolística que generan interrogantes. Por ejemplo, el futbolista español del Barcelona ha contado que no lleva tatuajes.

Muchos no sabían el curioso motivo del nombre de Lamine Yamal tampoco otros datos de su vida privada que sorprenden a todos. La joven estrella del Barcelona y de la selección de España aseguró que no tiene tatuajes y que tampoco planea hacerse alguno en el futuro, una postura poco habitual entre las figuras del futbol actual.

Lamine Yamal explica por qué nunca quiere hacerse tatuajes

Resulta que Lamine prefiere mantenerse alejado de la tendencia de los jugadores de realizarse tatuajes. “Quiero ser un futbolista diferente. Yo solo quiero jugar al futbol, no necesito nada más”, expresó el español. Así dejó en claro que su decisión responde a una cuestión personal y no a una crítica hacia quienes sí eligen tatuarse, aunque para muchos sonó así.

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Además, también ha trascendido que el jugador de 18 años se mantiene alejado de las bebidas alcohólicas y las cosas que perjudican su rendimiento deportivo. Según sus palabras, quiere seguir los valores que le enseñaron sus padres. Por eso, los tattoos y el alcohol no están presentes en su carrera en el futbol.

¿Por qué no jugó de titular Lamine Yamal en España ante Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El cuerpo técnico optó por proteger a Lamine Yamal mediante un plan de precaución médica. El objetivo es prevenir una recaída de la rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda ocurrida el 22 de abril. A pesar de estar recuperado y entrenar al parejo del grupo, el seleccionador Luis de la Fuente no lo arriesga.

El director técnico español prefirió dejarlo en el banquillo para que sume solo algunos minutos de ser necesario. Una situación similar vive Nico Williams, quien tampoco arrancó como titular. El lugar de Lamine Yamal en la alineación lo ocupó Ferrán Torres.

