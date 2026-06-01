Pac-Man, curiosidades y orígen de uno de los juegos más importantes de la historia

El mundo de los videojuegos cuenta con muchos personajes que se han vuelto icónicos y que, incluso, han ido más allá de este mercado para establecerse en otros como las películas o las series. En ese sentido, uno de los más importantes, sin duda, es Pac-Man.

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Se trata, sin duda de uno de los personajes más importantes en la historia de esta industria que recién cumplió 46 años de existencia gracias a su creación a principios de la década de los 80’s. Por tal motivo, no está de más conocer algunas curiosidades y el origen del juego de Pac-Man.

¿Quién diseñó Pac-Man?

Pac-Man fue diseñado por Toru Iwatani y lanzado por Namco en Japón el 22 de mayo del año 1980, por lo que recientemente cumplió 46 años de vida. A lo largo de su historia, este personaje no solo ha tenido un auge en los videojuegos, sino también en distintas películas de la pantalla grande.

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¿Cómo surgió el concepto de Pac-Man?

El concepto surgió mientras su diseñador disfrutaba de una pizza, por lo que, al retirar el primer trozo, la silueta que encontró le recordó una boca abierta, precisamente como ocurre con el Pac-Man. Pronto, este se distribuyó a lo largo de los Estados Unidos a través de la empresa Midway.

¿Cuáles han sido sus principales innovaciones?

Pac-Man destacaba entre los demás juegos de su época por no incluir violencia gráfica, lo cual hizo que fuera idóneo para todas las edades. De hecho, los “antagonistas” son lindos fantasmas que persiguen al jugador a través de una inteligencia artificial que es recordada hasta nuestros tiempos.

Pac-Man y el gran éxito que tuvo en Estados Unidos

El impacto de los Estados Unidos fue tan grande que es considerado un fenómeno de la cultura pop y, por supuesto, de los videojuegos. Incluso, en el pasado llegó a provocar la escasez de monedas en dicho país y en Japón, por lo que, a 46 años de existencia, sigue siendo un videojuego por demás espectacular.