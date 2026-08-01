Es argentino, vale 45 millones de euros y podría ser el fichaje sorpresa del Barcelona

El mercado de fichajes en el futbol del viejo continente ha comenzado a moverse con fuerza luego de la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo este contexto es el Barcelona quien podría sorprender a propios y extraños con la llegada de un elemento nacido en Argentina.

Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

El FC Barcelona es consciente de que necesita reforzar su aparato defensivo si lo que desea es mantenerse en la cima del balompié español y, por fin, dar ese salto de calidad en la UEFA Champions League. Por tal motivo, ha comenzado a sonar el nombre de un elemento sudamericano.

¿Cuti Romero puede dejar Tottenham para llegar al Barcelona?

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romando, Cristian, el Cuti Romero es una de las opciones que el FC Barcelona analiza para mejorar su apartado defensivo de cara a la siguiente temporada, esto considerando los torneos que disputarán en un lapso de 12 meses.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

La fuente detalla que el Cuti Romero tiene como objetivo desvincularse del Tottenham luego de la triste temporada que vivieron en la Premier League. Ante ello, al argentino no le desagradaría llegar al conjunto blaugrana considerando que el proyecto de Hansi Flick le seduce.

¿Cuál es el valor en el mercado del Cuti Romero?

Según indica el portal especializado Transfermarkt, el costo de Cristian Romero asciende a los 45 millones de euros, una cantidad que, si bien no es baja, podría considerarse elevada para la economía actual del Barcelona, equipo que hace poco atravesó por una severa crisis financiera.

A este punto se le debe agregar que el central de 28 años posiblemente se revalorice luego de la estupenda Copa Mundial de la FIFA 2026 que tuvo con la Selección de Argentina, motivo por el que cualquier equipo que lo desee tendrá que poner mucho dinero sobre la mesa.