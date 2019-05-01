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Messi | Barcelona y Messi pasan sobre el Liverpool

El Barcelona despachó al iverpool en las Semis de la Champions League.

Por: Azteca Deportes

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Chloe Knott - Danehouse/Getty Images | Galería

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Soccrates Images/Getty Images | Galería

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Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images | Galería

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Soccrates Images/Getty Images | Galería

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Michael Regan/Getty Images | Galería

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Matthias Hangst/Getty Images | Galería

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