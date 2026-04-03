Darwin’s Paradox! ya está disponible: KONAMI lanza su nueva aventura protagonizada por un pulpo héroe

KONAMI anunció el lanzamiento oficial de Darwin’s Paradox!, una nueva aventura de acción con enfoque narrativo desarrollada por el estudio francés ZDT, que ya se encuentra disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store.

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Este título presenta una propuesta cinematográfica donde los jugadores controlan a Darwin, un pulpo que deberá sobrevivir fuera de su entorno natural mientras descubre una conspiración que podría amenazar al mundo.

Una aventura diferente con un protagonista poco convencional

La historia sigue a Darwin, un pulpo que tras ser capturado termina en las instalaciones de UFOOD Inc., una misteriosa corporación donde se desarrolla un peligroso plan de dominación global.

A lo largo de la aventura, los jugadores deberán explorar escenarios dinámicos, resolver rompecabezas y enfrentar diversos peligros mientras aprovechan las habilidades naturales del protagonista, como su adaptabilidad, sigilo y destreza para interactuar con el entorno.

El juego apuesta por mecánicas creativas que buscan diferenciarlo de las experiencias tradicionales del género de plataformas y puzzles.

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Entre las características principales del juego destacan:

Gameplay enfocado en puzzles ambientales

Plataformas con enfoque narrativo

Escenarios interactivos

Personajes secundarios únicos

Habilidades especiales basadas en un pulpo real



Cada nivel está diseñado para ofrecer nuevos desafíos y formas creativas de progresar utilizando las capacidades del protagonista.

Darwin’s Paradox! ya puede adquirirse en tiendas digitales con un precio aproximado de 24.99 dólares, además de contar con compatibilidad verificada para Steam Deck, ampliando las opciones para jugadores de PC portátil.

Con este lanzamiento, KONAMI continúa ampliando su catálogo con experiencias narrativas innovadoras dentro del mercado multiplataforma.