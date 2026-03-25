Abril 2026 llega cargado de juegazos: estos son los lanzamientos que podrían dominar el gaming este mes

Abril de 2026 se perfila como uno de los meses más interesantes del año para la industria de los videojuegos, con una alineación de lanzamientos que mezcla grandes producciones AAA, esperados RPG y propuestas independientes que podrían convertirse en sorpresas del año. Con estrenos en prácticamente todas las plataformas, los jugadores tendrán opciones que van desde aventuras sci-fi hasta experiencias de terror y nuevos títulos de pelea.

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Uno de los lanzamientos más importantes es Pragmata, el nuevo título de acción y aventura de Capcom que llegará el 17 de abril. El juego presenta una historia ambientada en una estación lunar donde un astronauta y una misteriosa androide deberán sobrevivir mientras descubren los secretos detrás de una inteligencia artificial fuera de control.

Otro de los títulos que ha generado gran expectativa es Replaced, que llegará el 14 de abril. Este juego ha llamado la atención por su impresionante estilo visual pixel art cinematográfico y su ambientación cyberpunk, combinando plataformas, combate y narrativa en una experiencia que muchos jugadores han seguido desde su primer anuncio.

Terror, decisiones narrativas y nuevas historias sci-fiLos fans del horror también tendrán un estreno importante con Cthulhu: The Cosmic Abyss, programado para el 16 de abril, un juego inspirado en el horror cósmico que apuesta por la exploración y una narrativa llena de misterios sobrenaturales.

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En el apartado narrativo destaca Tides of Tomorrow, que llegará el 22 de abril con una propuesta innovadora donde las decisiones de los jugadores pueden impactar la experiencia de otros usuarios dentro de un mundo compartido.

Por su parte, los seguidores de los RPG podrán disfrutar de Diablo IV: Lord of Hatred, expansión que llegará el 28 de abril con nuevo contenido, historia adicional y desafíos de endgame que buscan renovar la experiencia del popular título de Blizzard Entertainment.

Ese mismo día también debutará Aphelion, una aventura de ciencia ficción desarrollada por Don't Nod, donde dos astronautas deberán sobrevivir en un planeta congelado mientras son perseguidos por una amenaza desconocida.

Un cierre de mes con mucha acciónEl mes cerrará con títulos como Saros e Invincible VS, ambos programados para el 30 de abril, ampliando la oferta con experiencias que van desde la acción narrativa hasta combates estilo fighting game.

Con esta alineación de lanzamientos, abril confirma que 2026 sigue siendo un año fuerte para la industria del gaming, con propuestas variadas que reflejan la creatividad y diversidad actual del sector.