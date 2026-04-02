40 organizaciones élite se unen al programa global de la Esports Foundation con inversión de 20 millones de dólares

La Esports Foundation anunció la selección de 40 organizaciones de esports que formarán parte de su Programa de Clubes Socios 2026, una iniciativa que contempla una inversión de 20 millones de dólares para impulsar el crecimiento de equipos profesionales y fortalecer su alcance global, que actualmente supera los 300 millones de fans.

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Este programa, que celebra su tercer año, se ha convertido en una de las iniciativas más ambiciosas dentro de la industria, al haber distribuido más de 100 millones de dólares desde su creación para apoyar el desarrollo competitivo, el marketing y la conexión con las audiencias.

Cada organización seleccionada puede recibir hasta 1 millón de dólares, además de asesoría estratégica y oportunidades de exposición internacional rumbo a la Esports World Cup 2026.

Un impulso global para el crecimiento de los esports

La edición 2026 del programa refleja el crecimiento internacional de los deportes electrónicos, con clubes provenientes de Europa, Norteamérica, Asia, Medio Oriente y América Latina.

Entre las organizaciones más destacadas seleccionadas se encuentran nombres reconocidos como Team Liquid, Fnatic, G2 Esports, Cloud9, T1, NAVI, Team Vitality, Sentinels y Gen.G, además de equipos latinoamericanos como 9z Globant, FURIA, Fluxo y Leviatán.

En conjunto, estos clubes representan una de las mayores concentraciones de talento competitivo y comunidades digitales dentro del ecosistema actual.

México se consolida como mercado estratégico

El anuncio también destaca el crecimiento del mercado latinoamericano, particularmente México, como uno de los territorios con mayor expansión en la industria de los esports.

La profesionalización de equipos, creadores de contenido y ligas ha permitido el desarrollo de comunidades altamente comprometidas, lo que convierte al país en un punto clave para futuras colaboraciones comerciales, desarrollo de talento y experiencias para fans.

Además, el crecimiento de eventos presenciales, watch parties y activaciones digitales refleja el fuerte vínculo entre los aficionados mexicanos y las organizaciones competitivas.

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Impacto en audiencias y experiencias para fans

Durante 2025, los clubes participantes generaron más de 300 millones de visualizaciones en campañas digitales y lograron involucrar activamente a más de 10 millones de fans mediante más de 370 iniciativas, incluyendo contenido original, eventos en vivo y experiencias digitales.

También se realizaron más de 130 watch parties a nivel global, mientras que programas especiales permitieron que miles de aficionados viajaran para apoyar a sus equipos en competencias internacionales.

Los clubes fueron seleccionados mediante un proceso que evaluó su rendimiento competitivo, su relación con la comunidad y sus estrategias de crecimiento, además de invitaciones directas para organizaciones con resultados destacados en competencias internacionales.