David Beckham: así luce el futbolista inglés que triunfó como modelo

Cuando se buscan ejemplos de deportistas que mantuvieron su físico impecable tras el retiro, el caso de David Beckham es uno de los más especiales. Desde su etapa como futbolista se convirtió en lo que se denomina como Sex Symbol y su físico siempre ha sido importante para su figura como persona alrededor del medio deportivo y/o del espectáculo. Esto se sabe de cómo cuida su cuerpo en la actualidad el ex Manchester United y Real Madrid.

¡AMÉRICA REMONTA EN LA FRONTERA! Henry Martín se viste de héroe ante Juárez

¿Cómo cuida su cuerpo David Beckham, aún después de muchos años retirado del futbol?

El ex futbolista inglés marcó un punto y aparte en lo que el futbolista podía lograr como modelo y dueño de su figura como deportista. Al estar en un cuidado especial de su cuerpo para cumplir con su faceta como profesional, siempre se mantuvo en un estado físico importante, pero él llevó eso hacia el modelaje y se convirtió en un ícono de la publicidad.

Justamente en alguna entrevista que dio para medios internacionales, indicó que tras una vida enfocada en el trabajo de las piernas, hoy se dedica a fortalecer su tronco y la parte superior de su cuerpo. Esto con la misión de ayudarle con ciertos dolores de espalda que sufre… fortaleciendo dicha zona como la que sostiene su figura.

David Beckham presume a su entrenador Bob, quien le ha permitido encontrar ejercicios repetitivos, pero funcionales-fundamentales para una buena movilidad. También se indica que hoy juega mucho pádel para el tema del cardio… aunque siempre ha disfrutado mucho del box. Y en el ámbito de la recuperación, vive entre batidos con un poco de creatina, ventosaterapia, acupunutura, baños de hielo y sauna.

@menshealthmag David Beckham continues to train hard after years of playing. It’s not just to keep him looking good or feeling great. A big motivation is to set a terrific example for his kids. The soccer legend talks about family, staying fit, and growing his own food at link in bio. ♬ original sound - Men’s Health

¿Hace cuántos años se retiró David Beckham?

El referente de selección nacional inglesa hoy tiene 51 años y se desenvuelve en ámbitos dirigenciales en el Inter Miami, disfrutando de la vida de ese paraíso para famosos. Se forjó en la juveniles del Tottenham, pasó por el Manchester United, militó en el Milán, en el LA Galaxy, en el Real Madrid y se retiró en el PSG. Aunque ya lleva 13 años de retirado, es una de las personalidades del futbol que más se ha cuidado… respetando su legado que lo convirtió en un referente incluso en el mundo del modelaje.