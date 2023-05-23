David Beckmann será piloto de la Formula E

Estamos en la antesala de la doble cartelera del E-Prix de Yakarta y uno de los equipos más importantes del campeonato, Avalanche Andretti, no contará con uno de sus pilotos, André Lotterer, quien estará con el equipo Porsche preparándose para disputar las 24 horas de Le Mans.

Es por ello que el piloto de reserva, David Beckmann, entrará como sustituto.

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La trayectoria de David Beckmann

Nombrado reserva del equipo para las temporadas 8 y 9, Beckmann probó por primera vez el automovilismo en karts. En 2012 ganó el Campeonato DMV Kart (clase KF3) y la Copa Europea Bridgestone. Un año más tarde, se coronó ganador absoluto del Campeonato Alemán Junior de Kart, superando a Mick Schumacher. Con este éxito en su haber, avanzó a la Fórmula 4 en 2015, disputando campeonatos en Alemania, donde ganó la clasificación de novatos, y también en Italia.

Después de dos años en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA, cambió a la serie GP3, donde terminó quinto en la general en 2018 con tres victorias en carreras. Al regresar al Campeonato de Europa de Fórmula 3 de la FIA, logró el sexto lugar en la general con una serie de buenas actuaciones. A partir de 2021 compitió en la Fórmula 2 de la FIA.

🚨 Jakarta news!



David Beckmann will replace @Andre_Lotterer in the @AndrettiFE #36 car next weekend at the #JakartaEPrix 🇮🇩 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) May 23, 2023

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"Estoy muy agradecido por la oportunidad de sustituir a André y representar al equipo de Formula E Avalanche Andretti en Yakarta", dijo el joven de 23 años. "La Fórmula E es un campeonato increíblemente competitivo y estoy emocionado de mostrar mis capacidades en esta serie de carreras única. Me gustaría agradecer a Michael Andretti y al equipo por confiarme esta responsabilidad. Voy a dar lo mejor de mí para lograr un resultado exitoso para todos los involucrados”.