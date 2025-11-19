David Benavidez vs Anthony Yarde: Fecha y horario de la pelea de box por el título semipesado del CMB y AMB

La fecha de la enorme cartelera que se celebrará en Riad, Arabia Saudita y que será encabezada por el combate electrizante de pesos semicompletos David Benavidez en contra de Anthony Yarde, está a solo tres días de ocurrir. La fecha en el calendario señala que el 22 de noviembre medirán fuerzas en combate que será visto tiempo del centro de México, entre las 3:15 PM y las 4:00 PM considerando combates que puden tener diferentes tiempos por su culminación.

Te podría interesar: David Picasso sufrió de un robo que denunció en redes sociales

Benavidez ante Yarde, es un pleito en el que el 'Bandera Roja' expone sus campeonatos de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo en el ring de Riad. El pronóstico es cerrado pues ambos son figuras del pugilismo y de esa división.

Las declaraciones de David Benavidez en el marco de la pelea en contra de Yarde

Sobre su rutina en Arabia para adaptarse al clima y horario

“Cambié mi horario de sueño y he estado acostándome alrededor de las 7 u 8 de la mañana. Siento que estaré bien. Por eso somos campeones mundiales. Tenemos que adaptarnos a cualquier cosa", comentó Benavidez.

Te podría interesar: Julio César Chávez Jr da fecha de su próxima pelea

Emocionado Benavidez, por su estado físico

"Probablemente este sea el corte de peso más fácil. Me quedan tres libras por bajar. Ahora mismo estoy en las 178 libras. Ha sido el corte de peso más fácil de mi carrera. Uno de los mejores campamentos de mi carrera. Estoy emocionado. Sé que Anthony Yarde llegará preparado, y yo también lo estoy".

Frente a frente de Benavidez vs Yarde

David Benavidez de 28 años mide fuerzas ante un veterano de esta profesión Yarde de 35 años quien aún tiene mucha fuerza en sus puños.

El récord de Benavidez señala un invicto en 30 peleas sin empates ni derrotas y con 24 nocauts, por lo que en su momento le apodaron el Mounstro.

Yarde por su parte, tiene 27 combates en su trayectoria con tres derrotas sin empates; su porcentaje de nocaut también es alto, con 24 victorias por la vía corta, por lo que en suma será una pelea explosiva.