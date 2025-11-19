deportes
Nota

Boxeador Alan David Rey Picasso, sufre ROBO a casi un mes de su pelea contra Naoya Inoue

El peleador mexicano Alan David Rey Picasso se tiene que sobreponer a un tema inesperado y es que reveló en redes sociales que fue víctima de robo, cuando su mente está enfocada en Inoue.

David Rey Picasso box
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
El peleador Alan David Rey Picasso, quien está en un momento de altísimo enfoque, entrenamiento físico y mental pues está a casi un mes de enfrentar a Naoya Inoue, ha revelado que fue víctima de la delincuencia, aunque se reporta bien en todos los sentidos, y es que el hecho no fue físico sino virtual.

En estas épocas, el robo cibernético es de los más usuales por la delincuencia, que busca hacerse de datos, aplicaciones o identidades precisamente para hacer de las suyas y en ese caso fue Alan David Rey Picasso quien informó en sus redes sociales.

Te podría interesar: Naoya Inoue vs Picasso, la gran oportunidade para el juvenil mexicano

El robo fue la red social conocida popularmente como Whatsapp, la cual pudo haber sido robada mediante un link que sabotea la aplicación y los posibles dispositivos de seguridad, por lo que el peleador y estudiante de la UNAM pidió no hacer caso si es que escribe a sus contactos haciéndose pasar por él.

Te podría interesar: Habría revancha del Alacrán Berchelt en contra de Oscar Valdez

rey david picasso boxeador robo whatsapp

"Me robaron mi cuenta de whastsapp, si les envían mensaje no hagan caso, que no soy yo", explicó Picasso en su posteo en historias, alertando a sus contactos y es que normalmente en estos casos, suelen pedir dinero a contactos apelando a alguna situación urgente o bien la usan para robar mas cuentas.

Desafortunadamente este hecho viene a robar un poco de la atención de Rey Picasso quien está entrenando y enfocándose en Naoya Inoue, el campeón indiscutido de peso supergallo quien busca defender de nueva cuenta sus 4 campeonatos para seguir como campeón y en la cima del boxeo mundial.

Te podría interesar: Usyk puso a temblar a The Rock quien pensó el boxeador podría enviarlo al hospital

Pero enfrente está Picasso, un chico de la Ciudad de México, estudiante de la UNAM con objetivos muy claros, con un récord de 32 victorias con 17 nocauts sin derrotas y con un empate que quiere a toda costa robarle los campeonatos y mostrarse con las facultades para ser el segundo campeón indiscutido de México tras lo hecho por Canelo Álvarez.

Alan David Rey Picasso Naoya Inoue pelea

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

