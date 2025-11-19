Julio César Chávez Jr. regresará al ring y ya existe una fecha OFICIAL: quién es su rival

Julio César Chávez Jr. regresará a un ring este 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí para enfrentarse al argentino Ángel Julián Sacco. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano volverá a ponerse los guantes 7 meses después, luego de perder contra Jake Paul en junio de este año en California .

Chávez Jr. acudió a San Luis Potosí junto a su padre a presentar la pelea, en la que buscará salir victorioso luego de ser detenido en Los Ángeles . El pugilista buscará mejorar su récord, ya que tiene desde el 20 de julio de 2024 que no sale con la mano en alto cuando derrotó a Uriah Hall por decisión unánime, la primera victoria después de 31 meses.

@jcchavezjr El boxeador se pondrá los guantes el 24 de enero de 2026 en San Luis Potosí

“Otra vez me entraron esas ganas de pelear y le estamos dando con todo. Me hubiera gustado tener esta mentalidad hace unos años, porque disfruto lo que hago. He peleado siempre con los mejores, no siempre se gana, ni en la vida ni en el box, pero siempre hay que luchar con todo y es lo que siempre he hecho”, mencionó el pugilista para La Pelotera MX.

@lapeloteramx Un renovado y motivado Julio César Chávez Jr, a quien se le ve de nuevo el "ojo del tigre" comparte la forma en la cual va a encarar el compromiso de este próximo 24 de enero en la Arena Potosí ♬ sonido original - La Pelotera MX

El récord de Julio César Chávez Jr. como boxeador

El hijo del Gran Campeón Mexicano debutó a muy corta edad en el boxeo, deporte que lleva en la sangre y que fue inevitable dejar de lado por todo lo que implica para la familia Chávez. El primogénito de Julio César solo ganó en toda su carrera un campeonato mundial de Peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

No obstante, el boxeador de 39 años retuvo su título en 3 ocasiones diferentes: la primera ante Peter Manfredo Jr. en noviembre de 2011, Marco Antonio Rubio en febrero de 2012 y contra Andy Lee en junio del mismo año. Julio hasta el momento lleva 63 peles, con un récord de 54 victorias (34 nocauts), 6 derrotas, un empate y un no contest.