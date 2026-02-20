OFICIAL: David Benavidez enfrentará a Gilberto Zurdo Ramírez: Fecha y sede del combate

El T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, será el escenario en donde se enfrentarán David Benavidez en contra de Gilberto 'Zurdo' Ramírez en un combate pactado en peso crucero, anunciaron este viernes 20 de febrero Premier Boxing Champions y Golden Boy Promotions.

David Benavidez se enfrentará a Gilberto 'Zurdo' Ramírez

David Benavidez expondrá su marca de 31 victorias y cero derrotas en el boxeo profesional ante el sinaloense Gilberto 'Zurdo' Ramírez que posee un récord de 48 triunfos y un descalabro.

El combate tendrá lugar el próximo 2 de mayo con motivo de las celebraciones del 5 de Mayo en la Ciudad del Pecado, una fecha de suma importancia para los mexicanos radicados en los Estados Unidos y que suele celebrarse con funciones de boxeo en donde los pugilistas aztecas son los protagonistas.

Zurdo Ramírez correrá mayores riesgos al exponer sus cinturones que lo acreditan como campeón mundial de peso crucero en la OMB y AMB.

Por su parte, Benavidez buscará conquistar un campeonato en una tercera división, tras proclamarse monarca de los pesos supermedianos y de los semipesados por el CMB.

A pesar de su marca invicta, Benavidez continúa su camino por hacerse de un lugar en el boxeo y enfrentar a Saul 'Canelo' Álvarez.

