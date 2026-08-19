ÚLTIMA HORA: David Medrano confirma nuevo refuerzo para el Atlas en el Apertura 2026

Este martes 18 de agosto del 2026, David Medrano reveló en sus redes sociales que el conjunto del Atlas tiene un nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Medrano confirma nuevo fichaje de Atlas

David Medrano dio a conocer en sus redes sociales que el nuevo refuerzo para el equipo de Atlas es el defensor central Adonis Frías que a sus 28 años de edad, llega al futbol mexicano.

"Gusta saludarlos, le sobra uno. Con la contratación de Adonis Frías, Atlas tiene a 10 extranjeros". Así fue la forma en la que Medrano reveló el fichaje del Atlas pero informó de un problema que tendrá que solucionar la directiva.

LES SOBRA UNO

Atlas tendrá que dar de baja a uno de sus 9 extranjeros para poder registrar a Adonis Frías. pic.twitter.com/VBAL6wGj4v — david medrano felix (@medranoazteca) August 18, 2026

Por el momento, el conjunto del Atlas no ha confirmado a su nuevo refuerzo pero se espera que en los siguientes días den a conocer la llegada de Adonis Frías.

¿Quién es Afonis Frías?

Adonis Frías es un jugador argentino de 28 años de edad que llega a la Liga BBVA MX procedente de Santos (Brasil). Registró un total de 37 partidos disputados en los que logró marcar 2 goles en un total de 3,013 minutos en el terreno de juego.

En todo lo que lleva de carrera, ha disputado un total de 269 encuentros en los que ha marcado 11 goles y dio 4 asistencias en un total de 22,400 minutos de juego.

Ya cuenta con experiencia en el futbol mexicano por un paso por el León. Club en el que acumuló un total de 84 partidos en los que marcó 4 goles y 3 asistencias en un total de 6,682 minutos de juegos.