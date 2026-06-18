David Medrano advierte sobre Corea del Sur: “Hoy jugamos contra un rival altamente competitivo”
David Medrano analizó el compromiso entre México y Corea del Sur, destacando el nivel competitivo del conjunto asiático y la importancia de que el Tricolor mantenga su intensidad para conseguir un resultado positivo.
David Medrano compartió su análisis previo al enfrentamiento entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El periodista deportivo señaló que la Selección Mexicana se medirá a un rival altamente competitivo, con velocidad, disciplina táctica y gran intensidad. Conoce las claves del partido, los jugadores a seguir y lo que está en juego para el Tricolor en este importante duelo de fase de grupos.