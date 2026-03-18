David Medrano revela los jugadores que serán convocados por México para enfrentar a Portugal y Bélgica

Este martes 17 de marzo del 2026, David Medrano reveló a través de sus redes sociales a un total de 17 jugadores que serán convocados por Javier Aguirre para los partidos de México ante Portugal y Bélgica.

Los jugadores que serán convocados, según el colaborador de TV Azteca Deportes David Medrano, son:

Guillermo Ochoa

Rangel

Sánchez

Reyes

Johan

Gallardo

Lira

Charly Rodríguez

Obed Vargas

Fidalgo

Julián Quiñones

Alexis Vega

Raúl Jiménez

'Hormiga' González

Roberto Alvarado

Orbelín Pineda

Berterame

SEGUROS Y DUDAS DEL VASCO.

PARA PORTUGAL Y BELGICA.

Araujo, Montes, Mateo, Romo, Chaquito y Huerta en duda por lesión. pic.twitter.com/PqUUb0chcR — david medrano felix (@medranoazteca) March 18, 2026

Varios de los jugadores, han estado en el proceso de Javier Aguirre, pero hay algunas sorpresas como el regreso de Alexis Vega que no ha tenido tantos minutos de juego por recuperarse de su lesión, Obed Vargas que empieza a perfilarse para jugar la Copa Mundial del 2026, Ochoa que no había sido convocado en los últimos encuentros y la llamada de Fidalgo que muchos aficionados esperaban.

Los jugadores que son duda para ser convocados vs Portugal y Bélgica

De igual forma, Medrano informó que hay seis jugadores que son duda para poder ser convocados por su estado físico. Los futbolistas son:



Araujo

Montes

Mateo

Romo

Chaquito

Huerta

En el caso de algunos futbolistas, dependerá de Javier Aguirre si decide convocarlos para los encuentros y que puedan tener algunos minutos pero posiblemente, arriesgando su integridad física.

Fecha en que Javier Aguirre da a conocer la convocatoria de México

Se espera que Javier Aguirre de a conocer entre el jueves 19 y viernes 20 de marzo del 2026, a los futbolistas convocados por la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica.

El propio entrenador destacó que para estos dos encuentros, la convocatoria sería casi la definida para la Copa Mundial de la FIFA 2026.