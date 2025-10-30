Dávila y Cota no serán los únicos: América ya plantea la salida de este jugador que le costó caro

Club América es uno de los equipos que ya amarró su pase a los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX a falta de 2 jornadas del Apertura 2025. En tanto, la directiva trabaja en los posibles fichajes y en las bajas, que hasta el momento serían 3, pues además de Víctor Dávila y Rodolfo Cota , Igor Lichnovsky tendría contadas las horas, pese a que le costó una fortuna al conjunto de Coapa: más de 3 millones de euros.

El chileno se une al delantero y guardameta como las posibles bajas de cara al Clausura 2026, pues ha tenido graves errores y una baja de juego considerable, de acuerdo con información de Récord. El defensa no ha vuelto a ser el mismo después de estar 10 meses inactivo tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2024 .

Club América Igor Lichnovsky sería la tercera baja del América para el Clausura 2026, debido a su bajo nivel

¿Cuál fue el precio que pagó América por Igor Lichnovsky?

Igor Lichnovsky llegó al América para el Apertura 2023 en calidad de préstamo, ya que en Tigres no tenía cabida, pese a su destacado paso por Cruz Azul, equipo con el que conquistó varios títulos. El defensa fue pieza clave de las Águilas para la obtención de un tricampeonato, por lo que en verano de 2024 se confirmó su venta.

TE PUEDE INTERESAR:



El conjunto de Coapa desembolsó alrededor de 3.5 millones de euros (casi 75 millones de pesos en la actualidad) por Lichnovsky, según el valor tasado de la plataforma Transfermarkt. Ahora, casi un año después, el precio del chileno cayó estrepitosamente, pues su costo es de 1 millón de euros (21.4 millones de pesos).

El América necesita liberar plazas de extranjero? Aquí están los dos máximos candidatos:



• 🇨🇱 Víctor Dávila

• 🇨🇱 Igor Lichnovsky



Estos 2 se deben de largar si o si. pic.twitter.com/3yZwgC5yMA — 𝐊𝐞𝐧𝐞𝐝𝐲 𝐉𝐑 (@Juniork7_) August 3, 2025

Las bajas de Dávila y Cota del América

Víctor Dávila y Rodolfo Cota apuntan a ser bajas del América para el Clausura 2026 y llegarían al León, según información del periodista Jonatan Peña. El delantero no ha tenido el rendimiento esperado, mientras que el arquero ha sido suplente de Luis Ángel Malagón desde que llegó al club, por lo que no ve mal un regreso a la Fiera.