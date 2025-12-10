Giorgian de Arrascaeta tiene un precio que triplica el de varios jugadores del Cruz Azul juntos

Giorgian de Arrascaeta fue una verdadera pesadilla para Cruz Azul durante el Derbi de las Américas correspondiente a la Copa Intercontinental 2025 . El mediocampista uruguayo, que tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, supera en precio a varios futbolistas de la plantilla de La Máquina e, incluso, llega a triplicar los números de una buena parte del plantel azul.

La abismal diferencia de valor entre De Arrascaeta y jugadores de Cruz Azul

El futbolista del Flamengo triplica el valor de mercado de hasta ocho jugadores del equipo de Nicolás Larcamón. Según Transfermarkt, Cristian Jiménez, Raymundo Rubio, Carlos Vargas, Amaury García, Emmanuel Ochoa, Ángel Sepúlveda, Andrés Gudiño y Lorenzo Faravelli tienen un precio de 5,1 millones de euros, es decir, tres veces menos que el propio De Arrascaeta.

De Arrascaeta triplica el precio de 8 jugadores de Cruz Azul|Crédito: @CruzAzul / X

Cabe destacar que el uruguayo de 31 años es uno de los jugadores más valorados del Flamengo, estando solamente por debajo de Samuel Lino (€20 M) y Pedro Guilherme (€18 M). Esto demuestra la diferencia de nivel entre ambas plantillas, pues los brasileños le sacan €100 millones de ventaja a La Máquina, equipo que tiene un valor de 82 millones de euros respecto a los 187 millones de euros del ‘Mengao’.

Así fue el duelo entre Cruz Azul y Flamengo

Desde lo futbolístico, el juego fue bastante trabado y el partido se abrió gracias a un horrorífico error de Gonzalo Piovi en salida, quien entregó el balón en bandeja hacia De Arrascaeta. El uruguayo eludió a Andrés Gudiño y marcó a placer el 1-0 parcial del encuentro en el Derbi de las Américas.

El gol despertó a La Máquina, que comenzó a presionar más arriba en el campo de juego y que, finalmente, surtió efecto. A pocos minutos de que finalizara la primera mitad, Jorge Sánchez capturó un rebote elevado en defensa y, de volea, marcó un gol antológico que fue imposible de retener para el portero Agustín Rossi.

El segundo tiempo no tuvo muchas luces, con predominio de toques intrascendentes y displicencia de cara al arco, Flamengo aprovechó un desconcierto de la defensa de Cruz Azul y De Arrascaeta definió por encima del guardameta azul. La defensa mexicana logró despejar el balón, pero no a tiempo, ya que este había cruzado la línea según el reloj del árbitro del encuentro.

Concluye el Derbi De Las Américas. pic.twitter.com/cPlhJaSqzL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 10, 2025

Giorgian de Arrascaeta, el MVP del Derbi de las Américas

Con este gol, el mediocampista uruguayo selló su doblete para enviar a su equipo a disputar las semifinales de la Copa Intercontinental 2025, donde aguarda el Pyramids de Egipto. SofaScore, plataforma de datos, le brindó una valoración de 9,2 sobre 10 a De Arrascaeta, siendo el mejor jugador del partido.