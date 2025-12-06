Chivas sería el mejor equipo del Clausura 2026 si compra a estos 5 jugadores, según la IA

El año de Chivas llegó a su fin y su Apertura 2025 quedó marcado por el penal fallado de Chicharito Hernández , que pudo haber significado la clasificación a semifinales de la Liga BBVA MX. Sin embargo, Gabriel Milito y su plantel buscan pasar página con el mercado invernal a la vuelta de la esquina. La inteligencia artificial de Gemini analizó la plantilla del Guadalajara y recomendó 5 refuerzos para que sean uno de los mejores equipos mexicanos del 2026.

Los 5 fichajes que debe hacer Chivas en 2026, según la IA

1. Ángel Sepúlveda (Delantero | Cruz Azul)

Con la posible salida de referentes en ataque y la necesidad de un socio maduro para la "Hormiga" González, el "Cuate" es la opción ideal, según la IA. Vive un segundo aire goleador impresionante y su movilidad le permite botarse y asociarse, algo vital para el juego de Milito. Su fichaje es viable económicamente y aportaría la contundencia que Chivas ha extrañado en Liguillas recientes.

Instagram Ángel Sepúlveda / @angel_sepulveda15

2. Marcel Ruiz (Mediocampista | Toluca)

Según Gemini, es el fichaje más ambicioso, pero necesario para ser campeones. Ruiz es el mejor distribuidor mexicano de la Liga; su capacidad para controlar el tempo y filtrar pases encaja a la perfección con la salida de balón limpia que exige Milito. Aunque Toluca no facilitará su salida, Chivas debe romper el mercado por él si quiere dar el salto de calidad definitivo en la medular.

Crédito: MEXSPORT

3. Brian Gutiérrez (Mediocampista Ofensivo | Chicago Fire)

Siguiendo la estrategia de reclutar mexicoamericanos, la IA dice que Gutiérrez es una joya accesible. Aporta creatividad, regate y visión en el último tercio, zonas donde el equipo suele atascarse ante defensas cerradas. Su juventud (22 años) le daría frescura y competencia interna a jugadores como el "Nene" Beltrán, ofreciendo variantes ofensivas como interior o mediapunta en el esquema del técnico argentino.

Instagram @briangutierrez_11

4. Jordan Carrillo (Extremo/Interior | Santos Laguna)

Para la herramienta de Google, el sistema de Milito necesita jugadores que rompan líneas en conducción. Carrillo es uno de los mejores regateadores mexicanos actuales; puede jugar por dentro o por fuera, ofreciendo esa chispa de improvisación necesaria cuando el juego de posesión se vuelve predecible. Su situación contractual y el interés previo de Chivas hacen de esta operación una de las más factibles para enero.

Crédito: @jordancarrillo10 / IG

5. Ángel Chávez (Defensa Central | Tepatitlán)

Según la inteligencia artificial, para sostener la línea de tres centrales innegociable de Milito, se necesita profundidad de calidad. Chávez es un defensor joven, con buen juego aéreo y, lo más importante, acostumbrado a defender a campo abierto. Su llegada permitiría rotar a Sepúlveda, Campillo y Castillo sin perder solidez, consolidando una defensa que suele sufrir cuando faltan los titulares.

Crédito: @angelchavez.s / IG

¿Por qué la inteligencia artificial escogió estos nombres como refuerzos para Chivas?

Gemini explicó que esta selección equilibra experiencia probada (Sepúlveda) con talento joven y dinámico (Gutiérrez, Carrillo, Chávez) y un fichaje estelar (Ruiz). Además, todos son futbolistas mexicanos o naturalizados, por lo que cumplen con la tradición del club y elevan el techo competitivo del plantel para ejecutar el fútbol protagonista que Gabriel Milito busca implementar en 2026.