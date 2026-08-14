De ser banca en Chivas a brillar en Toluca: el futbol le dio una segunda oportunidad

Hay jugadores que necesitan cambiar de escenario para recuperar la confianza que habían perdido. Hay un futbolista que llegó al Toluca después de atravesar meses complicados en Chivas de Guadalajara y, en apenas unas semanas, volvió a tener protagonismo. Su actuación en la Leagues Cup 2026 confirmó que el mediocampista busca recuperar el nivel que mostró antes.

Érick Gutiérrez encontró en Toluca una nueva oportunidad y ya respondió con un golazo ante FC Dallas. El mediocampista fue titular en la victoria por 3-1 de los Diablos y marcó desde fuera del área para completar una actuación que contrasta con los últimos meses que vivió como jugador de Chivas.

¿Por qué este jugador de Toluca tiene una nueva oportunidad en el futbol?

Gutiérrez fue separado del primer equipo de Chivas durante varios meses después de expresar diferencias con Gabriel Milito. El propio futbolista reconoció que atravesó un periodo complicado, tanto en lo personal como para su familia. Finalmente, Toluca apareció como una alternativa y consiguió su préstamo por un año.

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Con Antonio Mohamed encontró minutos desde su llegada. En Liga MX disputó dos encuentros y sumó 124 minutos, mientras que en la Leagues Cup participó en los tres partidos y acumuló 163 minutos.

Erick Gutierrez era banca en chivas y no servía para nada. Y acá en Toluca es Toni Kroos el puto JAJAJAAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJA pic.twitter.com/WCDr2WvpdG — Cuyperista🇧🇪🐐🔥 #Rayadohastaloshuesos (@cesar_edua92293) August 13, 2026

La última vez que Érick Gutiérrez había marcado un gol

Para encontrar el anterior gol de Gutiérrez había que regresar hasta el 15 de abril de 2025. En aquella ocasión marcó ante Puebla durante la Jornada 16 del Clausura 2025 y disputó los 90 minutos con Chivas.

Después pasó por un largo periodo sin anotar. Su gol contra FC Dallas significó el regreso del mediocampista a las redes después de casi 16 meses.

Los números de Érick Gutiérrez en Chivas

Gutiérrez disputó 88 partidos con Chivas, 69 de ellos como titular. Durante esa etapa marcó 5 goles y registró 4 asistencias. Sin embargo, antes de su salida apenas había jugado 13 encuentros, con seis titularidades.

Los números de Érick Gutiérrez en Toluca

Con Toluca ya suma cinco partidos y un gol. Su participación en la Leagues Cup fue especialmente importante, pues tuvo actividad en los tres encuentros de la fase inicial.

El mediocampista de 31 años ahora espera mantener esa regularidad con los Diablos Rojos y demostrar que su etapa más complicada quedó atrás.

