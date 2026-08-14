Dejó Rayados de Monterrey hace apenas un mes y hoy vive una pesadilla en Argentina

Mientras Rayados de Monterrey buscaba refuerzos, también ha dejado salir a algunos jugadores. Uno de ellos salió en busca de minutos y de un crecimiento profesional, pero ahora vivió una pesadilla en Argentina. Sin dudas está muy lejos de lo que esperaba.

El protagonista fue Santiago Mele, quien dejó Rayados de Monterrey en julio para incorporarse a Independiente de Avellaneda. El portero uruguayo esperaba recuperar la titularidad y sumar minutos, pero su debut terminó de la peor manera posible: recibió 4 goles ante Atlético Tucumán y su nuevo equipo quedó eliminado de la Copa Argentina.

Santiago Mele, jugador de Rayados

Santiago Mele tuvo un debut para el olvido

Después de permanecer en el banquillo durante el partido anterior, Gustavo Quinteros —ya despedido— decidió darle la oportunidad al uruguayo en el encuentro frente a Atlético Tucumán. La decisión buscaba darle minutos a un arquero que había tenido poca actividad durante su etapa más reciente en Monterrey.

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Sin embargo, Independiente sufrió una noche complicada desde los primeros minutos. Atlético Tucumán consiguió imponerse con autoridad y marcó 4 goles durante los primeros 40 minutos. Mele no pudo evitar la goleada y rápidamente quedó en el centro de las críticas de los aficionados.

4-0



Golazo el que le hacen a Santiago Mele en su debut con Independiente pic.twitter.com/xhfQs23b28 — George Michael (@GMDLHM) August 12, 2026

¿Por qué dejó Rayados de Monterrey?

La salida del futbolista se produjo después de perder terreno en la competencia por la titularidad. Mele había llegado a Rayados con expectativas importantes, pero sus actuaciones irregulares y la competencia interna lo afectaron.

Con el regreso de Esteban Andrada, el panorama se complicó todavía más. El cuerpo técnico de Matías Almeyda decidió no contar con Mele para el nuevo torneo y el guardameta tuvo que buscar una alternativa para volver a jugar con regularidad.

Santiago Mele fue convocado por Uruguay, pero no jugó ningún partido|@santimele1

Finalmente, Independiente apareció como destino. El acuerdo se realizó mediante un préstamo por 12 meses, con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 80% de sus derechos.

La afición de Independiente ya lo cuestionó

La situación terminó de complicarse después del encuentro. Al abandonar el estadio, Mele (y todo el equipo) fue despedido entre silbidos e insultos por parte de algunos aficionados, quienes le reprocharon los 4 goles recibidos. El portero quiso encontrar algo mejor fuera de Rayados y hoy vive una pesadilla.

